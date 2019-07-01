Зиявудин Ашиков этапирован во владикавказское СИЗО

01 июля 2019, 13:35

О переводе в следственный изолятор во Владикавказе защита бывшего исполняющего обязанности начальника полиции Каспийска Зиявудина Ашикова узнала сегодня, сообщила адвокат. Постановление об этапировании подписано следователем ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 30 июня, защита Зиявудина Ашикова, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщила, что его увезли из СИЗО-1 в Махачкале, не предупредив защиту. Ашикова перевели в другое учреждение по решению следователя, пояснили в УФСИН по Дагестану.

Зиявудин Ашиков, брат ранее арестованного бывшего начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, который был задержан вместе с Омаром Абдурашидовым по подозрению в финансировании терроризма. Следователь ФСБ заявил, что Зиявудин Ашиков задержан по делу о нападении на капитана полиции в марте 2012 года. Адвокат Зиявудина Ашикова посчитала его задержание попыткой оказать давление на Раипа Ашикова. 15 мая адвокаты Ашиковых и Омара Абдурашидова потребовали передать их дело следственным органам других регионов, так как они не доверяют дагестанским силовым структурам.

Зиявудин Ашиков переведён в СИЗО Владикавказа, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Сапият Магомедова. «Я отправляла письменный запрос в СИЗО №1 Махачкалы и сегодня утром мне устно ответили, что он переведён во Владикавказ. Я предполагаю, что … все это делается с целью оказать давление на моего подзащитного», - считает адвокат .

По словам Магомедовой, Ашикова ещё никто из его родных и защитников не видел, поэтому один из адвокатов поехал во Владикавказ. Также Магомедова сообщила, что постановление об этапировании было подписано одним из следователей ФСБ.

Напомним, по версии обвинения, в декабре 2018 года Раип Ашиков совместно с Омаром Абдурашидовым передал 200 тысяч рублей на покупку оружия, продуктов питания члену НВФ Марату Алимчиеву, который позднее был убит в ходе спецоперации. Адвокат рассказала, что эту версию обвинения под пытками подтвердил Омар Абдурашидов. Согласно материалам дела, один из засекреченных свидетелей видел, как Абдурашидов передавал Алимчиеву деньги. 15 апреля Раип Ашиков заявил в суде, что проблемы у него начались после конфликта с бывшим руководителем Пенсионного фонда Дагестана Сагидом Муртазалиевым, который заочно арестован и находится в международном розыске. Уголовное дело Зиявудина Ашикова о нападении на капитана полиции объединено с делом Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова, уточнил представитель ФСБ.