Защита сообщила о переводе Зиявудина Ашикова из СИЗО

Бывшего начальника Каспийска Зиявудина Ашикова, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, увезли из СИЗО-1 в Махачкале, не предупредив защиту, рассказала сегодня его адвокат. Ашикова перевели в другое учреждение по решению следователя, пояснили в УФСИН по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", Зиявудин Ашиков, брат арестованного ранее бывшего начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова вместе с Омаром Абдурашидовым, был задержан 13 апреля. Источник сообщил, что он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и соучастии в финансировании терроризма. Адвокат Зиявудина Ашикова посчитала его задержание попыткой оказать давление на Раипа Ашикова. 16 апреля Советский суд Махачкалы избрал в отношении Зиявудина меру пресечения в виде заключения под стражу. 15 мая адвокаты Зиявудина Ашикова, Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова потребовали передать их дело следственным органам других регионов, так как они не доверяют дагестанским силовых структурам.

О том, что Зиявудина Ашикова вывезли из СИЗО-1, стало известно 29 июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сапият Магомедова.

"Примерно в 15.30 мск мы узнали по своим каналам, что Зиявудина Ашикова куда-то перевели из СИЗО-1. Официально нас никто не уведомлял о его переводе. Мы не знаем, где он, куда его перевели и зачем», - рассказала Магомедова.

Она рассказала, что "Ашикова перевели, не известив адвокатов и родных... и скрывают местонахождение подзащитного". Адвокат предположила, что на него могут оказать давление , "с учётом поступавших угроз в его адрес".

Зиявудина Ашикова задержали только с целью оказания давления на Раипа Ашикова, сотрудники (правоохранительных органов)] угрожали Зиявудину, что, "если мы будем шуметь, то они посадят и других его братьев", - заявила Магомедова 15 мая на пресс-конференции в редакции газеты "Черновик".

Ашикова перевели по решению следователя, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы УФСИН по Дагестану.

«Ашикова вывезли по постановлению следователя, в чьем производстве находится уголовное дело. Согласно статье 17 Уголовно-исполнительного кодекса России после его прибытия в учреждение о месте его нахождения сообщат одному из родственников в 10 дневной срок», - сообщил он.

Напомним, Раипу Ашикову и Омару Абдурашидову было предъявлено обвинение в финансировании терроризма, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По версии обвинения, в декабре 2018 года Раип Ашиков передал Абдурашидову 160 тысяч рублей на покупку оружия, продуктов питания для членов террористического подполья. Абдурашидов добавил к этой сумме 40 тысяч рублей и в декабре 2018 года в Махачкале на улице Гоголя передал 200 тысяч члену НВФ Марату Алимчиеву, который позднее был убит в ходе спецоперации. Адвокат рассказала, что эту версию обвинения под пытками подтвердил Омар Абдурашидов , которого несколько часов пытали с требованием оговорить Ашиковых. Согласно материалам дела, один из засекреченных свидетелей видел, как Абдурашидов передавал Алимчиеву деньги. 31 мая на заседании суда защита заявила, что обвинение Раипу Ашикову строится на показаниях засекреченных свидетелей, которые возникли в деле о покушении на высокопоставленного силовика после семи лет расследования, заявила защита.