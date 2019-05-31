Защита Раипа Ашикова заявила о фальсификации дела

31 мая 2019, 00:32

Суд в Махачкале продлил срок ареста бывшему начальнику УВД Махачкалы Раипу Ашикову. Обвинение строится на показаниях засекреченных свидетелей, которые возникли в деле о покушении на высокопоставленного силовика после семи лет расследования, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков с 1 апреля находится под арестом по подозрению в финансировании терроризма вместе с Омаром Абдурашидовым, который был арестован 31 марта. Сам Ашиков заявил о своей невиновности и о том, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным лицом. Брат Раипа Ашикова, и. о. начальника ГОВД Каспийска Зиявудин Ашиков 14 апреля также заключен под стражу. Следователь ФСБ заявил в суде, что Зиявудин Ашиков задержан по делу об организации в марте 2012 года посягательства на жизнь полицейского, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело о нападении на капитана полиции объединено с делом Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова, уточнил представитель ФСБ. Адвокаты Ашиковых и Абдурашидова потребовали передать их дело следственным органам других регионов, так как они не доверяют дагестанским силовых структурам.

Советский суд Махачкалы продлил 30 мая срок ареста начальнику полиции Махачкалы Раипу Ашикову до 31 июля, удовлетворив ходатайство следствия. Представитель следствия заявил, что на свободе Ашиков может повлиять на ход расследования, оказать давление на свидетелей и потерпевшего, либо скрыться от следствия. Следователь сослался также на сроки предварительного расследования, которые продлены до 11 августа, и на особую тяжесть двух вменяемых Ашикову преступлений. Защита просила не продлевать срок содержания Ашикову и ограничиться домашним арестом, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Версия следствия основана на признательных показаниях Омара Абдурашидова, полученных в марте 2019 года. Согласно этой версии, в 2012 году Абдурашидов следил за бывшим замначальника уголовного розыска МВД по Дагестану Омаром Шамхаловым по указанию Раипа Ашикова и докладывал ему о местонахождении Шамхалова.

В том же 2012 году на Шамхалова, который находился в прямом подчинении у Раипа Ашикова и курировал отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, было совершено покушение. Следствие считает, что его хотели устранить Раип и Зиявудин Ашиковы: по показаниям Шамхалова, Зиявудин Ашиков, который в то время был начальником УВД Махачкалы, и Раип Ашиков, возглавлявший уголовный розыск, несколько раз предлагали ему курировать аптечную наркоманию и прикрывать реализацию сильнодействующего медицинского препарата, организованную бывшим высокопоставленным силовиком из Хасавюрта.

Согласно показаниям Шамхалова из материалов дела, он отказался "крышевать" наркоторговцев и начал получать от Ашикова угрозы убийством. Показания Шамхалова, как и Абдурашидова, были получены в марте 2019 года. В деле есть также показания засекреченного свидетеля Ивановой: она утверждала, что Зиявудин Ашиков неоднократно высказывал при ней угрозы в адрес Шамхалова.

Раипа Ашикова обвиняют также в финансировании незаконного вооруженного формирования. Согласно версии следствия, в начале декабря 2018 года он передал Омару Абдурашидову 160 тысяч рублей на приобретение оружия, одежды и питания для группы боевиков. Следствие считает, что Абдурашидов добавил к этой сумме свои 40 тысяч рублей и передал в общей сложности 200 тысяч боевику Омару Алинчиеву на улице Гоголя в Махачкале в темное время суток. В деле есть показания засекреченного свидетеля Рашидова, который видел момент передачи денег. С какой целью Ашиков финансировал вооруженное подполье, следствие не указывает.

Адвокаты Раипа Ашикова считают, что показания Абдурашидова получены под давлением, а засекреченные свидетели дали ложные показания. Защита передала суду документы, подтверждающие, что Омар Абдурашидов подвергался пыткам: адвокат Сапият Магомедова представила заключение медицинской экспертизы, где описаны следы физического насилия на теле Абдурашидова и обратила внимание на заявление самого обвиняемого - Абдурашидов заявил, что пытками его заставили оговорить Ашикова.

"Доводы следствия о том, что Ашиков может скрыться, являются безосновательными: он, зная об аресте Абдурашидова, вернулся из Москвы в Махачкалу. Если бы у него было намерение скрыться, он бы не вернулся в Махачкалу. Доводы о том, что мой подзащитный может оказать давление на свидетелей, вообще звучат абсурдно - как он может повлиять на засекреченного свидетеля? Следователь говорит, что на свободе Ашиков может оказать давление на потерпевшего Омара Шамхалова, но Ашиков еще в 2012 году знал о покушении на Шамхалова, и если бы хотел оказать давление, то не стал бы ждать семь лет. По моей информации, на Шамхалова оказывают давление не Ашиков, а [силовики], чтобы он дал показания против Ашикова", - сказала адвокат.

Довод о том, что Ашиков может влиять на ход следствия за счет обширных связей в силовом блоке, защита также отвергла. Ашиков - бывший сотрудник МВД, а следствие контролирует другая силовая структура, на которую он влияния не имеет, считает адвокат Магомедова.

Защита усомнилась в показаниях секретных свидетелей



Сотрудники правоохранительных органов семь лет не могли установить даже исполнителя покушения на Шамхалова, но в 2019 году неожиданно нашелся засекреченный свидетель, который рассказал об угрозах Шамхалову со стороны Ашикова в 2012 году, отметила Магомедова.

"Этот свидетель в своих показаниях говорит о том, что он никому, в том числе и Шамхалову, не сообщал, что еще в 2012 году якобы Ашиков при нем говорил. Как тогда [силовики] узнали об этом свидетеле, если он о факте угроз никому не сообщал? Налицо факт фальсификации материалов уголовного дела", - заявила в суде адвокат Сапият Магомедова.

Защита также ходатайствовала в суде о прокурорской проверке по факту несообщения о преступлении. "Согласно версии следствия, засекреченный свидетель видел, как Абдурашидов передавал деньги Алинчиеву, причем с расстояния в несколько метров он увидел, что передавались именно 200 тысяч рублей. Как он узнал какая там была сумма, как он это разглядел ночью? Если он на самом деле все это видел, то почему столько времени молчал и не заявлял о преступлении? Я прошу вас принять по этому поводу соответствующие действия", - обратился к прокурору защитник Ашикова Али Гаджиалиев.

Раип Ашиков отверг обвинения

Сам Раип Ашиков заявил в суде, что отрицает причастность к вмененным ему преступлениям. По словам Ашикова, он находился за пределами России в начале декабря 2018 года и может подтвердить это документально. Согласно версии следствия, именно в это время Ашиков передавал в Махачкале деньги Абдурашидову.

"Свидетельские показания основаны на предположениях: неустановленные обстоятельства, неустановленное время и место. Есть информация, что у некоторых осужденных требуют, чтобы они дали показания на меня - если они дадут нужные показания, то им обеспечат УДО, а если откажутся, то посадят их в карцер", - заявил в суде Ашиков.

Обвиняемый также заверил суд, что скрываться от правосудия не собирается, что он живет в "двух минутах от здания МВД республики" и может в любое время прийти на следственные действия. Он тоже просил суд отпустить его под домашний арест.

15 апреля Раип Ашиков заявил в суде, что проблемы у него начались после конфликта с бывшим руководителем Пенсионного фонда Дагестана Сагидом Муртазалиевым, который заочно арестован и находится в международном розыске. "Я был перспективным, поощряемым сотрудником полиции. Но после того, как у меня возник конфликт с Сагидом Муртазалиевым, я вдруг стал плохим сотрудником полиции, на меня неоднократно пытались завести уголовные дела, начали меня преследовать. Под всем этим давлением я уволился из правоохранительных органов", - пояснил Раип Ашиков.

Конфликт между Сагидом Муртазалиевым и Раипом Ашиковым начался в 2012 году: Муртазалиев предъявил Ашикову претензии из-за остановки полицейскими своих кортежей за нарушения правила дорожного движения, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Сапият Магомедова.

"Муртазалиев был возмущен, что кто-то посмел останавливать его кортежи. Он звонил Ашикову требовал не трогать его людей, Раип не послушался и продолжал делать свою работу. С этого и начался конфликт. Муртазалиев однажды позвонил Ашикову и угрожал, что посадит Раипа. С тех пор и началось преследование Ашикова", - рассказала адвокат.

Подтвердить, что Муртазалиев преследовал Ашикова, может Омар Абдурашидов, отметила она.

"Омар Абдурашидов работал в структуре Пенсионного фонда, и Муртазалиев ему неоднократно предлагал дать показания на Ашикова, то есть оговорить его. Сначала Муртазалиев предлагал ему деньги, работу, но Омар отказался. После этого Муртазалиев начал оказывать давление на Абдурашидова. Омар Абдурашидов писал заявление в ФСБ, что Муртазалиев ему угрожает, но принято ли какое-либо решение по этому заявлению, нам неизвестно", - сказала Сапият Магомедова. Защита будет обжаловать решение суда об аресте Раипа Ашикова.