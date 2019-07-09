Защита Зиявудина Ашикова обнаружила его в СИЗО Пятигорска

09 июля 2019, 00:27

Суд в Махачкале частично удовлетворил жалобу защиты бывшего и.о. начальника полиции Каспийска Зиявудина Ашикова на его этапирование из СИЗО-1. По данным адвокатов, он переведен в следственный изолятор Пятигорска, местонахождение его брата Раипа Ашикова остается неизвестным.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня защита Зиявудина Ашикова, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, заявила, что его без предупреждения увезли из СИЗО-1 в Махачкале. Ашикова перевели в другое учреждение по решению следователя, пояснили в УФСИН по Дагестану. 1 июля защита Ашикова узнала о его переводе в следственный изолятор во Владикавказе, однако не нашла его там.

Зиявудин Ашиков - брат арестованного бывшего начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, который был задержан вместе с Омаром Абдурашидовым по подозрению в финансировании терроризма. Следователь ФСБ заявил, что Зиявудин Ашиков задержан по делу о нападении на капитана полиции в марте 2012 года. Защита посчитала задержание Зиявудина Ашикова попыткой оказать давление на его брата. 15 мая адвокаты Ашиковых и Омара Абдурашидова потребовали передать их дело следственным органам других регионов, так как они не доверяют дагестанским силовым структурам.

В своей жалобе адвокат Сапият Магомедова просила суд признать незаконным бездействие руководителя следственной группы - заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Дагестану Наира Сеидова, "которое выразилось в отсутствии уведомления адвокатов и родственников Зиявудина Ашикова об изменении места его содержания под стражей". Судья Советского райсуда Махачкалы Джалу Джалалов 8 июля удовлетворил жлобу и постановил устранить это нарушение, сообщил сайт "Молодёжь Дагестана".

Отмечается также, что требование о признании незаконным этапирования Зиявудина Ашикова суд оставил без рассмотрения.

Соответствующие жалобы Сапият Магомедова написала и по поводу Раипа Ашикова, которого, по ее словам, также увезли в неизвестном направлении из СИЗО-1 Махачкалы.

"Ни меня, ни родню никто в известность не ставил о том, что его куда-то собираются перевозить. По нашим данным, его увезли сегодня (8 июля. - Прим "Кавказского узла"). В СИЗО-1 говорят, что его тоже увезли согласно постановлению следователя, но почему-то не вся следственная группа в курсе этого решения", - сказала Магомедова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 8 июля днем ей звонил "один из следователей и просил приехать в Махачкалу для проведения следственных мероприятий с участием Раипа Ашикова".

"Я ему сообщила, что Ашикова там нет, но он был в полной уверенности, что он находится в СИЗО-1. Получается, что сотрудники УФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела, действуют без ведома следователей. Они их даже не ставят в известность о том, что обвиняемого куда-то перевозят. Это все незаконно, я буду жаловаться", - заявила Сапият Магомедова.

4 июля родные братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова вышли на одиночные пикеты в Махачкале, заявив о незаконности их уголовного преследования. По их словам, дело о финансировании терроризма сфальсифицировано, а на обвиняемых оказывается давление.

Зиявудин Ашиков находится в СИЗО Пятигорска, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" второй адвокат братьев Ашиковых Муса Сусланов. Он отметил, что Зиявудина Ашикова "увезли в неизвестном направлении 29 июня и до сих пор ни защите, ни родственникам не сообщили о его местонахождении".

"Мы по своим связям выяснили, что он доставлен в СИЗО Пятигорска, один из наших адвокатов с ним там встретился", - сказал Сусланов.

Во время заседания суда Наир Сеидов в своем отзыве на жалобу защиты написал, что Зиявудин Ашиков был этапирован во Владикавказ для проведения следственных мероприятий, сообщил адвокат.

"Ходатайство о проведении следственных мероприятий, в частности очных ставок с Ашиковыми, якобы поступило от потерпевшего Омара Шамхалова, на которого, по версии следствия, мои подзащитные организовали покушение. Необходимость проведения этих мероприятий за пределами Дагестана объясняется тем, что якобы существует угроза жизни и здоровью Шамхалова и его близких", - пояснил Сусланов.

По словам защитника, несмотря заявление об этапировании Зиявудина Ашикова во Владикавказ, "его на данный момент там нет".

Местонахождение Раипа Ашикова не известно ни родственникам, ни адвокатам, добавил Муса Сусланов.

Раип Ашиков был этапирован "согласно постановлению следователя, который расследует его уголовное дело", сообщил 8 июля "Кавказскому узлу" представитель пресс-службы УФСИН России по Дагестану.

Информации о том, куда его перевели, ведомство не предоставило, отметив, что "по закону в течение 10 дней родственникам сообщат о месте его пребывания".

По состоянию на 23.00 мск на сайте Советского районного суда Махачкалы нет информации о заседании по делу Зиявудина Ашикова.

Комментариями Омара Шамхалова или его представителей, а также представителей республиканского управления ФСБ по поводу этапирования братьев Зиявудина и Раипа Ашиковых "Кавказский узел" не располагает.