04 июля 2019, 20:27
Акция в поддержку Кемала Тамбиева привлекла внимание прохожих в Махачкале
Защита Кемала Тамбиева обжалует решение Верховного суда Дагестана, который оставил его под арестом, заявил адвокат. От ложного обвинения в преступлении практически никто не застрахован, отметили махачкалинцы, комментируя одиночные пикеты у суда.
Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана сегодня оставил в силе арест уроженца Карачаево-Черкесии Кемала Тамбиева, обвиняемого по делу о финансировании терроризма. До начала заседания активисты провели серию одиночных пикетов в поддержку арестованного.
14 июня силовики задержали журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Кроме него по делу о финансировании терроризма задержаны глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев). 15 июня Тембиева доставили в суд со следами физического насилия и рассказал на заседании, что был избит. 17 июня вице-спикер и четыре депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии обратились в Советский суд Махачкалы с просьбой не лишать свободы Тамбиева, назвав его задержание недоразумением. Однако 18 июня суд продлил ему, а также Абубакару Ризванову и Абдулмумину Гаджиеву срок содержания под стражей на два месяца.
Защита Кемала Тамбиева обжалует сегодняшнее решение Верховного суда Дагестана в кассационном порядке, заявил "Кавказскому узлу" адвокат Рашид Джафаров. По словам защитника, решение оставить Тамбиева под арестом было ожидаемым, поскольку "судья смотрит только на статью".
На заседание суда присутствовали коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева - они пришли поддержать Тамбиева, поскольку его дело взаимосвязано с делом журналиста. В начале заседания Рашид Джафаров попросил суд разрешить фото- и видеосъемку в зале, и суд, несмотря на возражение прокурора, согласился.
Решение об аресте Гаджиева, принятое Советским районным судом в закрытом режиме, противоречит уголовно-процессуальным нормам, заявила защита. "Суд не пояснил, кому из участников судебного заседания может угрожать опасность. Также суд не указал какие именно материалы, подлежащие исследованию в судебном заседании угрожают тайне [следствия]", - сообщил он.
Рашид Джафаров также напомнил о грубых процессуальных нарушениях при задержании Тамбиева и первоначальных следственных действиях с ним. Протокол задержания Тамбиева был представлен суду как доказательство его вины, хотя вину человека этот документ доказывать не может, подчеркнул адвокат.
Прокурор, в свою очередь, счел корректным решение Светского райсуда об аресте Тамбиева до 14 августа, и попросил оставить его в силе. Он согласился с доводом следствия, что Тамбиев может "скрыться от суда и следствия" или "оказать воздействие на свидетелей".
Общественная организация "Конгресс карачаевского народа" ранее выступила в поддержку Кемала Тамбиева Активисты призвали провести объективное расследование без давления на обвиняемого. Тамбиева избили и заставили подписать показания против Гаджиева и Ризванова, заявил его адвокат Таулан Эбзеев.
"Прошу апелляционную жалобу стороны защиты оставить без удовлетворения", - заявил представитель прокуратуры. Суд согласился с позицией прокурора и оставил постановление об аресте Кемала Тамбиева в силе, сообщил присутствовавший на процессе корреспондент "Кавказского узла".
До начала заседания коллеги Абдулмумина Гаджиева провели серию одиночных пикетов в поддержку Кемала Тамбиева у здания Верховного суда Дагестана. Очевидцы пикетов, опрошенные "Кавказским узлом", поддержали участников акции.
Житель Махачкалы, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что следит за делом Абдулмумина Гаджиева и Кемала Тамбиева. По словам мужчины, больше внимания приковано к Гаджиеву, который более известен. Махачкалинец вспомнил об уголовном преследовании других сотрудников "Черновика", назвав имя Артура Мамаева.
В июле 2008 года в отношении четырех сотрудников и главного редактора еженедельника "Черновик" были возбуждены два уголовных дела. Главный редактор Надира Исаева, юрист издания Биякай Магомедов и журналисты Магомед Магомедов, Артур Мамаев и Тимур Мустафаев обвинялись в экстремизме и разжигании ненависти в отношении определенных социальных групп. В мае 2011 года суд оправдал журналистов по всем предъявленным обвинениям.
Обвинение, предъявленное Абдулмумину Гаджиеву, резко расходится с характеристиками, которые дают ему знакомые. "Видел комментарии учителей о нем. Великолепно учился, все им довольны, а тут вот это [подозрение в финансировании терроризма]", - сказал махачкалинец Гамзат, ставший свидетелем одиночного пикета.
Мужчина отметил, что фигурантом уголовного дела может стать практически любой человек. Он высказал мнение, что Кемал Тамбиев среди обвиняемых оказался случайно. "От [уголовного преследования] никто не застрахован. Любого могут вырвать из толпы и предъявить обвинения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Следственные органы не проявляют интерес к конкретным людям безосновательно, хотя Гаджиев и другие фигуранты дела могли стать "жертвами системной ошибки", предположил житель города Магомед.
Мужчина отметил, что не знаком с деятельностью ни Гаджиева, ни Тамбиева, ни Ризванова. "Если невиновны, то наверное [судебные органы] разберутся. Без твердого обоснования дело должно рухнуть", - отметил он
Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".
Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"