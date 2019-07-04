Акция в поддержку Кемала Тамбиева привлекла внимание прохожих в Махачкале

04 июля 2019, 20:27

Защита Кемала Тамбиева обжалует решение Верховного суда Дагестана, который оставил его под арестом, заявил адвокат. От ложного обвинения в преступлении практически никто не застрахован, отметили махачкалинцы, комментируя одиночные пикеты у суда.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана сегодня оставил в силе арест уроженца Карачаево-Черкесии Кемала Тамбиева, обвиняемого по делу о финансировании терроризма. До начала заседания активисты провели серию одиночных пикетов в поддержку арестованного.

14 июня силовики задержали журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Кроме него по делу о финансировании терроризма задержаны глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев). 15 июня Тембиева доставили в суд со следами физического насилия и рассказал на заседании, что был избит. 17 июня вице-спикер и четыре депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии обратились в Советский суд Махачкалы с просьбой не лишать свободы Тамбиева, назвав его задержание недоразумением. Однако 18 июня суд продлил ему, а также Абубакару Ризванову и Абдулмумину Гаджиеву срок содержания под стражей на два месяца.

Защита Кемала Тамбиева обжалует сегодняшнее решение Верховного суда Дагестана в кассационном порядке, заявил "Кавказскому узлу" адвокат Рашид Джафаров. По словам защитника, решение оставить Тамбиева под арестом было ожидаемым, поскольку "судья смотрит только на статью".

На заседание суда присутствовали коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева - они пришли поддержать Тамбиева, поскольку его дело взаимосвязано с делом журналиста. В начале заседания Рашид Джафаров попросил суд разрешить фото- и видеосъемку в зале, и суд, несмотря на возражение прокурора, согласился.

Решение об аресте Гаджиева, принятое Советским районным судом в закрытом режиме, противоречит уголовно-процессуальным нормам, заявила защита. "Суд не пояснил, кому из участников судебного заседания может угрожать опасность. Также суд не указал какие именно материалы, подлежащие исследованию в судебном заседании угрожают тайне [следствия]", - сообщил он.

Рашид Джафаров также напомнил о грубых процессуальных нарушениях при задержании Тамбиева и первоначальных следственных действиях с ним. Протокол задержания Тамбиева был представлен суду как доказательство его вины, хотя вину человека этот документ доказывать не может, подчеркнул адвокат.

Прокурор, в свою очередь, счел корректным решение Светского райсуда об аресте Тамбиева до 14 августа, и попросил оставить его в силе. Он согласился с доводом следствия, что Тамбиев может "скрыться от суда и следствия" или "оказать воздействие на свидетелей".

Общественная организация "Конгресс карачаевского народа" ранее выступила в поддержку Кемала Тамбиева Активисты призвали провести объективное расследование без давления на обвиняемого. Тамбиева избили и заставили подписать показания против Гаджиева и Ризванова, заявил его адвокат Таулан Эбзеев.

"Прошу апелляционную жалобу стороны защиты оставить без удовлетворения", - заявил представитель прокуратуры. Суд согласился с позицией прокурора и оставил постановление об аресте Кемала Тамбиева в силе, сообщил присутствовавший на процессе корреспондент "Кавказского узла".

До начала заседания коллеги Абдулмумина Гаджиева провели серию одиночных пикетов в поддержку Кемала Тамбиева у здания Верховного суда Дагестана. Очевидцы пикетов, опрошенные "Кавказским узлом", поддержали участников акции.