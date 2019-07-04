Акция в поддержку Кемала Тамбиева. Махачкала, 4 июля 2019 г. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

04 июля 2019, 20:27

Акция в поддержку Кемала Тамбиева привлекла внимание прохожих в Махачкале

Защита Кемала Тамбиева обжалует решение Верховного суда Дагестана, который оставил его под арестом, заявил адвокат. От ложного обвинения в преступлении практически никто не застрахован, отметили махачкалинцы, комментируя одиночные пикеты у суда.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана сегодня оставил в силе арест уроженца Карачаево-Черкесии Кемала Тамбиева, обвиняемого по делу о финансировании терроризма. До начала заседания активисты провели серию одиночных пикетов в поддержку арестованного.

14 июня силовики задержали журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Кроме него по делу о финансировании терроризма задержаны глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев). 15 июня Тембиева доставили в суд со следами физического насилия и рассказал на заседании, что был избит. 17 июня вице-спикер и четыре депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии обратились в Советский суд Махачкалы с просьбой не лишать свободы Тамбиева, назвав его задержание недоразумением. Однако 18 июня суд продлил ему, а также Абубакару Ризванову и Абдулмумину Гаджиеву срок содержания под стражей на два месяца.

Защита Кемала Тамбиева обжалует сегодняшнее решение Верховного суда Дагестана в кассационном порядке, заявил "Кавказскому узлу" адвокат Рашид Джафаров. По словам защитника, решение оставить Тамбиева под арестом было ожидаемым, поскольку "судья смотрит только на статью".

На заседание суда присутствовали коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева - они пришли поддержать Тамбиева, поскольку его дело взаимосвязано с делом журналиста. В начале заседания Рашид Джафаров попросил суд разрешить фото- и видеосъемку в зале, и суд, несмотря на возражение прокурора, согласился.

Решение об аресте Гаджиева, принятое Советским районным судом в закрытом режиме, противоречит уголовно-процессуальным нормам, заявила защита. "Суд не пояснил, кому из участников судебного заседания может угрожать опасность. Также суд не указал какие именно материалы, подлежащие исследованию в судебном заседании угрожают тайне [следствия]", - сообщил он.

Рашид Джафаров также напомнил о грубых процессуальных нарушениях при задержании Тамбиева и первоначальных следственных действиях с ним. Протокол задержания Тамбиева был представлен суду как доказательство его вины, хотя вину человека этот документ доказывать не может, подчеркнул адвокат. 

Прокурор, в свою очередь, счел корректным решение Светского райсуда об аресте Тамбиева до 14 августа, и попросил оставить его в силе. Он согласился с доводом следствия, что Тамбиев может "скрыться от суда и следствия" или "оказать воздействие на свидетелей".

Общественная организация "Конгресс карачаевского народа" ранее выступила в поддержку Кемала Тамбиева Активисты призвали провести объективное расследование без давления на обвиняемого. Тамбиева избили и заставили подписать показания против Гаджиева и Ризванова, заявил его адвокат Таулан Эбзеев.

"Прошу апелляционную жалобу стороны защиты оставить без удовлетворения", - заявил представитель прокуратуры. Суд согласился с позицией прокурора и оставил постановление об аресте Кемала Тамбиева в силе, сообщил присутствовавший на процессе корреспондент "Кавказского узла".

До начала заседания коллеги Абдулмумина Гаджиева провели серию одиночных пикетов в поддержку Кемала Тамбиева у здания Верховного суда Дагестана. Очевидцы пикетов, опрошенные "Кавказским узлом", поддержали участников акции.

Житель Махачкалы, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что следит за делом Абдулмумина Гаджиева и Кемала Тамбиева. По словам мужчины, больше внимания приковано к Гаджиеву, который более известен. Махачкалинец вспомнил об уголовном преследовании других сотрудников "Черновика", назвав имя Артура Мамаева.

В июле 2008 года в отношении четырех сотрудников и главного редактора еженедельника "Черновик" были возбуждены два уголовных дела. Главный редактор Надира Исаева, юрист издания Биякай Магомедов и журналисты Магомед Магомедов, Артур Мамаев и Тимур Мустафаев обвинялись в экстремизме и разжигании ненависти в отношении определенных социальных групп. В мае 2011 года суд оправдал журналистов по всем предъявленным обвинениям.

Обвинение, предъявленное Абдулмумину Гаджиеву, резко расходится с характеристиками, которые дают ему знакомые. "Видел комментарии учителей о нем. Великолепно учился, все им довольны, а тут вот это [подозрение в финансировании терроризма]", - сказал махачкалинец Гамзат, ставший свидетелем одиночного пикета. 

Мужчина отметил, что фигурантом уголовного дела может стать практически любой человек. Он высказал мнение, что Кемал Тамбиев среди обвиняемых оказался случайно. "От [уголовного преследования] никто не застрахован. Любого могут вырвать из толпы и предъявить обвинения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Следственные органы не проявляют интерес к конкретным людям безосновательно, хотя Гаджиев и другие фигуранты дела могли стать "жертвами системной ошибки", предположил житель города Магомед.

 Мужчина отметил, что не знаком с деятельностью ни Гаджиева, ни Тамбиева, ни Ризванова. "Если невиновны, то наверное [судебные органы] разберутся. Без твердого обоснования дело должно рухнуть", - отметил он

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Примечание:

"Силовики озвучили подробности сбора в СКФО денег для террористов", "Опубликована петиция в защиту журналиста Гаджиева", "Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июля 2019, 20:14

  • Родные Ашиковых и Абдурашидова заявили об отсутствии реакции на пикеты

    Власти и силовики не отреагировали на пикеты в Махачкале с требованием закрыть дело и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова, его брата Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова, заявили их родственники. Они настаивают на том, что дело о финансировании терроризма сфальсифицировано, а на обвиняемых оказывается давление.

04 июля 2019, 18:48

  • 1 Востоковеды сочли ничтожной угрозу исламского экстремизма в Азербайджане

    Азербайджанские боевики, записавшие присягу лидеру ИГ*, крайне малочисленны и не имеют влияния на верующих внутри страны, а власти Азербайджана держат все религиозные группы под контролем. Соотношение шиитов и суннитов в Азербайджане активно меняется, но предпосылок для противостояния между ними нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

04 июля 2019, 18:41

04 июля 2019, 17:58

04 июля 2019, 17:05

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Справочник

Все справки

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи