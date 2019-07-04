Идрис Юсупов во время пикета в поддержку Кемала Тамбиева перед зданием суда. 4 июля 2019 г. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

04 июля 2019, 15:03

Тамбиеву отказано в освобождении на фоне пикетов в Махачкале

Верховный суд Дагестана сегодня оставил в силе арест Кемала Тамбиева, обвиняемого по делу о финансировании терроризма. До начала заседания активисты провели серию одиночных пикетов в поддержку арестованного.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев был задержан по подозрению в финансировании терроризма. 15 июня был доставлен в суд со следами физического насилия и рассказал на заседании, что был избит. 17 июня вице-спикер и четыре депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии обратились в Советский суд Махачкалы с просьбой не лишать свободы Тамбиева, назвав его задержание недоразумением. Однако 18 июня суд продлил ему, а также Абубакару Ризванову и Абдулмумину Гаджиеву срок содержания под стражей на два месяца.

14 июня силовики задержали журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Кроме него по делу о финансировании терроризма задержаны глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев). Всего по делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

Верховный суд Дагестана отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе постановление Советского районного суда о заключении под стражу Кемала Тамбиева до 14 августа, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на процессе.

До начала заседания активисты провели серию одиночных пикетов в поддержку Кемала Тамбиева у здания Верховного суда Дагестана . На акции протеста вышли заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов, а также журналист издания "Новое дело" Идрис Юсупов. Родственники Кемала Тамбиева не смогли присутствовать на пикете по причине позднего оповещения о дате судебном заседания, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Протестующие заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не оставят без внимания процесс в отношении Кемала Тамбиева, так как его дело и дело Гаджиева - взаимосвязаны, "требует высокого внимания со стороны как дагестанского, так и всего кавказского общества". "При объективном рассмотрении обстоятельств дела ярко демонстрируется непричастность как  Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева, так Абубакара Ризванова",- сообщил Магомед Магомедов. Дела в отношении этих трех человек "считаем сфабрикованными", заявил Идрис Юсупов. 

Напомним, что общественная организация "Конгресс карачаевского народа" выступила в поддержку Кемала Тамбиева Активисты призвали провести объективное расследование без давления на обвиняемого.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Примечание:

"Силовики озвучили подробности сбора в СКФО денег для террористов", "Опубликована петиция в защиту журналиста Гаджиева", "Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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