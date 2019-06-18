18 июня 2019, 21:42

Тамбиев и Ризванов заключены под стражу

Суд в Махачкале арестовал на два месяца задержанных по подозрению в финансировании террористов Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня в суде следствие не обосновало версию о том, что глава  благотворительного фонда "Ансар"  Абубакар Ризванов финансировал террористов, и суд согласился отложить на двое суток решение о мере его пресечения. 17 июня вице-спикер и четыре депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии обратились в Советский суд Махачкалы с просьбой не лишать свободы Кемала Тамбиева, назвав его задержание недоразумением.  На заседании суда 15 июня у Тамбиева были видны следы физического насилия, он рассказал, что был избит.

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев), а также журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), которого следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

Советский районный суд Махачкалы 17 июня избрал меру пресечения для подозреваемых в финансировании терроризма Тамбиева и Ризванова. Они заключены под стражу на два месяца, передает сегодня "Черновик".

Судебное заседание по делу Тамбиева проходило в закрытом режиме по ходатайству представителя прокуратуры Магомеда Ибрагимова и следователя Шамиля Валимагомедова, отмечает издание.

Комментариев относительно решения суда от Ризванова и Тамбиева или их представителей не поступало. На сайте Советского районного суда Махачкалы информации об их аресте нет на 21.20 мск сегодня.

Напомним, сегодня суд в Махачкале постановил заключить под стражу на два месяца Гаджиева, заседание также прошло в закрытом режиме.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Коллеги Абдулмумина Гаджиева призвали Путина восстановить справедливость", "Защита убедила суд не спешить с арестом Абубакара Ризванова", "Силовики озвучили подробности сбора в СКФО денег для террористов".

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