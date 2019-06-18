18 июня 2019, 15:35

Абдулмумин Гаджиев арестован на два месяца

Суд в Махачкале сегодня постановил заключить под стражу редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании террористов. Заседание прошло в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Советский райсуд Махачкалы решил избрать меру пресечения Абдулмумину Гаджиеву, задержанному 14 июня по подозрению в финансировании терроризма. Защита попросила освободить журналиста, а прокурор убедил суд запретить съемку в зале, мотивировав просьбу тем, что прямую трансляцию прошлого заседания опубликовали журналисты. Заседание началось на фоне пикета сторонников журналиста.

Заседание по требованию прокуратуры прошло в закрытом режиме, судья постановил заключить Абдулмумина Гаджиева под стражу на два месяца, сообщает "Черновик".

По словам адвокатов, защита предоставила суду 26 положительных характеристик от соседей Гаджиева, а также публикации, в которых выражено отношение журналиста к терроризму. Кроме того, защита заявила суду, что одних лишь показаний Кемала Тамбиева недостаточно для того чтобы заключить журналиста под стражу, пишет издание.

По этому же делу задержаны еще два человека - Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. Задержание журналиста следователи объяснили наличием записей допроса Кемала Тамбиева, подтверждающих подозрения следствия. Однако Гаджиев заявил, что Тамбиева впервые увидел после задержания, и тот перед ним "извинился и признался, что его пытали". Тамбиев в суде подтвердил, что на него оказывалось физическое давление. При этом на лице Тамбиева были видны кровоподтеки. Позже Кемал Тамбиев сообщил адвокату, что показания против журналиста "Черновика" дал под давлением, а протокол допроса подписал, не прочитав.

На пикет к зданию суда сегодня пришли около 200 человек, в том числе коллеги, близкие родственники и друзья Абдулмумина Гаджиева, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Черновика".

Напомним, что одиночные пикеты в поддержку Гаджиева проводили сотрудники "Черновика", журналисты других изданий, родные и друзья Гаджиева. Коллеги назвали Гаджиева представителем независимой прессы, а его задержание расценили как пример угрозы для активистов. 16 июня в Москве прошел митинг против преследования журналистов и активистов. Его участники также выступили в защиту Гаджиева. 17 июня дагестанские активисты, коллеги и близкие Абдулмумина Гаджиева записали видеообращение к Владимиру Путину, попросив президента проконтролировать расследование.

Примечание:

"Опубликована петиция в защиту журналиста Гаджиева", "Пять депутатов из Карачаево-Черкесии вступились за Тамбиева", "Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева".

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