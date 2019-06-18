Кемал Тамбиев сообщил адвокату об оговоре Абдулмумина Гаджиева

18 июня 2019, 05:53

Задержанный по подозрению в финансировании терроризма Кемал Тамбиев сообщил своему адвокату, что показания против журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева давал под давлением, а протокол допроса подписал без прочтения. Защита Тамбиева потребовала исключить этот протокол как недопустимое доказательство.

Как информировал «Кавказский узел», 16 июня Советский райсуд Махачкалы продлил срок задержания журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, а также других двоих задержанных по делу - Кемала Тамбиева и Абакара Ризванова. Днем ранее, 15 июня, на одиночные пикеты в Махачкале вышли коллеги Гаджиева из "Черновика", журналисты других изданий, родные и друзья и потребовали освободить его. Тамбиев был доставлен в суд со следами физического насилия и заявил, что подвергся избиению.

Силовики задержали Абдулмумина Гаджиева 14 июня. Кроме него, по делу о финансировании терроризма задержаны еще два человека - глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев). Всего по делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

17 июня адвокат Тамбиева по соглашению Таулан Эбзеев под протокол провел опрос своего подзащитного.

Согласно протоколу опроса (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), около 6.00 14 июня к Тамбиеву в квартиру в городе Балашихе, в которой он находился с супругой и двумя малолетними детьми, ворвались восемь силовиков, пятеро из которых были в масках с автоматами. «Они сразу же начали наносить удары по лицу, туловищу, оскорблять меня... Все это время я лежал на полу в спальне», - говорится в протоколе.

Тамбиев сообщил, что обыск в квартире, а в последующем в его машине проходил без понятых, в квартире изъяты три банковские карты и две флеш-карты. По словам задержанного, в отделе, куда его доставили для допроса, находилась группа в масках, проводившая обыск в его доме. "Увидев меня, они начали смеяться и спрашивать меня, что с моим глазом... начали требовать, чтобы я давал показания, что сам упал и ударился", - отметил он.

Затем, по его словам, самолетом он был доставлен в Махачкалу, и с аэропорта на "Газели" с вооруженными людьми был доставлен в отдел, где силовик на просьбу позвонить родным ответил, что право на звонок "появится только после признательных показаний". Затем Тамбиеву был предоставлен госзащитник. "[Госзащитник] наедине со мной не общался, все происходило при оперативниках... сказал мне, что по этой статье мне грозит до пожизненного лишения свободы, и сказал, что я должен подписать признательные показания, чтобы снизить этот срок, сказав, что в тюрьме сидят все невиновные", - описал Тамбиев.

Согласно протоколу опроса, силовик распаковал телефон задержанного, просмотрел переписку, потребовал позвонить жене и дать ей указания удалить видеоролик из Интернета, снятый во время вторжения силовиков в квартиру. С 6.00 до 22.00 задержанному, с его слов, не давали еды и питья, он был изнурен и морально подавлен.

Во время допроса помимо следователя и госзащитника присутствовали два силовика, один из которых склонял Тамбиева к сделке со следствием, условиями которой были самооговор, а также оговор Гаджиева и других людей в преступлениях, которых они не совершали, указал задержанный. «В протокол допроса были внесены сведения, которые я не говорил и не мог знать. То, что в протоколе допроса я указываю на причастность Гаджиева и других лиц к совершению каких-либо преступлений, абсолютная ложь. Из всех фигурантов данного дела мне знаком лично лишь Гасанов Магомедбасыр и то как мой преподаватель в Московском исламском университете. Я подписал протокол под психологическим давлением, мне дали прочитать лишь начальную часть. На подписании настаивал и адвокат [по назначению]", - заявил Тамбиев.

Тамбиев ходатайствует об медицинском освидетельствовании, установлении и привлечении к ответственности лиц, избивших его в квартире в Балашихе, а также на исключении как недопустимых доказательств сведений, изложенных в протоколе допроса, подпись под которым была получена у него под давлением, рассказал 17 июня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Таулан Эбзеев.

Согласно показаниям Тамбиева следователю, от которых после вступления в дело адвоката по соглашению задержанный отказался, он сообщил в подробной хронологической последовательности ход событий и роль других подозреваемых по делу. Согласно протоколу допроса (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), Тамбиев признался, что вместе с двумя девушками был администратором групп в соцсетях, где осуществлялся сбор средств на благотворительные цели для нуждающихся. Согласно показаниям, Тамбиев признавался в причастности к созданию благотворительного фонда "Ансар", который аккумулировал все собранные средства через группы в соцсетях.

Также, как указано в протоколе, Тамбиев согласился участвовать в сборе средств на строительство колодцев в различных странах Африки и разместил информацию об этом в соцсетях. В 2013 году банковский счет Тамбиева, как указано в документе, был заблокирован, а год спустя он узнал о том, что блокировка связана с деятельностью фонда «Ансар» «по причине финансирования террористической деятельности».

В этом же протоколе указывается, что задержанному стало известно, что Абдулмумин Гаджиев в качестве администратора группы в соцсетях осуществлял сбор денежных средств, соблюдая конспирацию. Кроме того, в протоколе допроса следователя журналист называется со-руководителем одного из видеоблогов.

Знакомые Гаджиева отвергли обвинения в его адрес

Абдулмумин Гаджиев никогда не сообщал своим близким друзьям о финансовой помощи каким-либо фондам и никогда к этому никого не побуждал, рассказал «Кавказскому узлу» его друг Марат. «Я знаю его близко уже около восьми лет. От меня он ничего не скрывал... Никогда Абдулмумин не организовывал какие-либо сборы и кампании. Он всегда был занят своей журналистской деятельностью и постоянно учился», - рассказал он.

Гаджиев всегда предостерегал своих знакомых от каких-либо транзакций за рубеж, сообщил "Кавказскому узлу" другой его друг Шамиль. «Он всегда говорил, что не надо перечислять деньги в фонды за границей», - сказал Шамиль.

Адвокат считает, что рисков при перечислении средств на благотворительность нет

Адвокат Муса Плиев, не участвующий в этом деле, считает, что перечисление денег на благотворительные цели не может создавать для человека угрозу ареста и возбуждения дела. Также, по его словам, не рискует оказаться под подозрением в финансировании терроризма и человек, перечисливший деньги родственнику, который впоследствии оказался участником запрещенных организаций.

«Важное обстоятельство [для наличия состава преступления] - лицо [перечисляющее деньги] должно осознавать, что эти средства пойдут на финансирование преступлений данной категории», - сказал Плиев «Кавказскому узлу».

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