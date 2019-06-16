Суд продлил срок задержания Абдулмумина Гаджиева

16 июня 2019, 11:18

Суд в Махачкале продлил на 72 часа (по уточненным данным - на 48 часов. - Прим. "Кавказского узла") срок задержания редактора издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. Предоставленных следствием материалов пока недостаточно для того, чтобы решить вопрос об аресте журналиста, решил судья.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня в Махачкале напротив здания Советского райсуда, который должен был определить Гаджиеву меру пресечения, на одиночные пикеты в поддержку журналиста вышли его коллеги из "Черновика", журналисты других изданий, родные и друзья. Они потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева. Коллеги назвали Гаджиева представителем независимой прессы и его задержание расценили как пример угрозы для активистов. 15 июня суд не стал рассматривать вопрос о мере пресечения журналисту, заседание было перенесено на сегодня.

Силовики задержали Абдулмумина Гаджиева 14 июня. По тому же делу о финансировании терроризма подозревается также дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский и еще девять человек. По словам источника в силовых структурах, задержаны не менее шести подозреваемых. Гаджиев вину не признает. О задержании семи человек, которые, по данным спецслужб, собрали более 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра", ФСБ России сообщила 13 декабря 2018 года. Эта сеть, как считает ФСБ, "была организована Абу Умаром Саситлинским".

Сегодня суд продлил на 72 часа (по уточненным данным - на 48 часов. - Прим. "Кавказского узла") срок задержания Гаджиева. Судья решил, что материалов, представленных следствием, недостаточно для того, чтобы сделать вывод о том, нужно ли помещать Абдулмумина Гаджиева под стражу. Суд отложил заседание, чтобы собрать дополнительные материалы, характеризующие Гаджиева.

Перед этим на заседании адвокат Шамиль Магомедов заявил ходатайство о разрешении фото- и видеосъемки. По словам защитника, Абдулмумин Гаджиев - известный журналист в Дагестане, а его дело имеет огромный общественный резонанс. Гаджиев также поддержал ходатайство. Представитель прокуратуры просил суд отказать в этой просьбе, объяснив это тем, что "может быть пропаганда терроризма". Суд разрешил фото- и видеосъемку, сообщается в Telegram-канале "Черновика".

Обвинение заявило ходатайство о приобщении к материалам дела записей допроса задержанного 14 июня в Москве Кемаля Тамбиева, подтверждающих, по их словам, подозрения в отношении Гаджиева.

14 июня источники сообщили, что, помимо Гаджиева, по делу о финансировании терроризма задержаны еще два человека - глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев.

Судья Далгат Гаджиев ходатайство удовлетворил и объявил перерыв для ознакомления с новыми материалами.

Следователь попросил заключить Гаджиева под стражу до завершения предварительного следствия, так как он может оказывать давление на свидетелей, которые ещё не допрошены.

На процессе Абдулмумин Гаджиев заявил, что у него "одна банковская карта" и "ни в какие фонды" денег он не перечислял. "Поэтому следствию пришлось найти свидетелей, которых я даже не знаю. Фамилию Тембиева первый раз слышу. В перерыве я был в клетке с еще двумя задержанными. Я спросил, кто из них Тембиев? На фамилию отозвался измученный и избитый человек. Уверен, что другие свидетели в таком же состоянии. Тембиев передо мной извинился и признался, что его пытали", - цитирует Гаджиева "Черновик".

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