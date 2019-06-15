Пикетчики в Махачкале назвали абсурдными подозрения в адрес Абдулмумина Гаджиева

15 июня 2019, 23:26

Участники акции в поддержку сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева заявили о недоверии следствию, которое подозревает журналиста в финансировании терроризма. Коллеги назвали Гаджиева представителем независимой прессы и его задержание расценили как пример угрозы для активистов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Махачкале напротив здания Советского райсуда, который должен был определить Гаджиеву меру пресечения, на одиночные пикеты в поддержку журналиста вышли его коллеги из "Черновика", журналисты других изданий, родные и друзья. Они потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева.

Силовики задержали Абдулмумина Гаджиева 14 июня. По тому же делу о финансировании терроризма подозревается также дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский и еще девять человек. По словам источника в силовых структурах, задержаны не менее шести подозреваемых. Гаджиев вину не признает. О задержании семи человек, которые, по данным спецслужб, собрали более 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство" и "Джабхат-ан-Нусра", ФСБ России сообщила 13 декабря 2018 года. Эта сеть, как считает ФСБ, "была организована Абу Умаром Саситлинским".

Советский райсуд Махачкалы сегодня не стал рассматривать вопрос о мере пресечения журналисту, заседание перенесено на 9.00 мск 16 июня.

Сегодняшняя акция протеста длилась более часа, ее участники выходили на пикет с листовками в поддержку Гаджиева, сменяя друг друга. Они решили 16 июня вновь собраться у суда перед началом заседания для проведения серии одиночных пикетов в поддержку Гаджиева.

На место проведения акции подъезжали сотрудники полиции и поинтересовались происходящим. Журналист «Черновика» Магомед Магомедов объяснил, что акция проходит на законных основаниях, и после этого у полиции не было замечаний к пикетчикам, но наряд полиции дежурил рядом с ними. Участников акции на видео зафиксировали сотрудники УВД Махачкалы и сотрудники Центра «Э» МВД Дагестана, передает корреспондент «Кавказского узла».

Поддержать Гаджиева к суду пришли около 40 человек. Акцию начал учредитель газеты «Черновик» Магди Камалов.

«Мы, инициативная группа в поддержку Абдулмумина Гаджиева, считаем абсурдными все обвинения в части участия нашего журналиста в каких-либо незаконных действиях. Мы призываем всех поддержать нас в этом деле. На месте него может оказаться любой гражданин России», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» во время пикета Магди Камалов.

Сегодня коллеги и близкие Гаджиева создали комитет в его поддержку, заявив, что намерены добиваться снятия с журналиста подозрений в финансировании терроризма.

«Я считаю факт предъявления Абдулмумину Гаджиеву тяжелой статьи неправильным действием. По этой статье не представлены доказательства его вины. Ему вменяют то, что могут вменить всем. Абдулмумин – человек умеренных взглядов, он всегда занимал позитивную общественную позицию. Обвинения в его адрес являются примером репрессий в отношении любого активного гражданина. Я считаю это угрозой для всех активистов и журналистов Дагестана и России», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» другой пикетчик, юрист и общественный деятель Арсен Магомедов.

Он потребовал тщательного и законного расследования. «Должен быть четкий профессиональный разбор этой ситуации, Абдулмумина не должны арестовывать. Недопустимо предъявлять людям такие тяжкие обвинения лишь на голословных основаниях», - заявил Арсен Магомедов.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанов рассказал, что на допросе у журналиста об обстоятельствах дела не спрашивали, а лишь спросили, знает ли он кого-нибудь из фигурантов уголовного дела. Гаджиев, по словам адвоката, заявил, что никого из них не знает, что никогда терроризм не финансировал и никогда никакие переводы ни в какие фонды не переводил, в том числе и на строительство колодцев в Африке. Отметим, что ранее, 16 мая, в Москве был задержан и позднее арестован уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. Он был обвинен в перечислении сирийским боевикам 50 миллионов рублей. Сам Гуев утверждает, что деньги предназначались для рытья колодцев в Африке.

Действия силовиков в отношении Абдулмумина Гаджиева Арсен Магомедов назвал репрессиями и возвратом к 1937 году. Пикетчик также заявил, что, если Гаджиева «завтра посадят, то послезавтра могут посадить любого, это всеобщая угроза для народа».

Главный редактор газеты «Черновик» Майрбек Агаев заявил на акции свое недоверие материалам уголовного дела, на основании, которых задержан Абдулмумин Гаджиев.

«Абдулмумин Гаджиев - это один из самых опытных журналистов независимой прессы Дагестана. В «Черновике» он проработал 11 лет. Этот человек нигде не прятался, он не находился на нелегальном положении, еженедельно его статьи публиковались. Я хочу попросить каждого из вас достать любой материал Абдулмумина Гаджиева и вникнуть в смысл его статей. Вы поймете, что это за человек, какой у него внутренний стержень. Мне очень жаль, что сотрудники правоохранительных органов, опираясь на показания каких-то непонятных засекреченных свидетелей, будут решать судьбу Абдулмумина. У меня лично нет никакого доверия этим свидетелям», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Майирбек Агаев.

Участники пикета хотели продемонстрировать, что «ни один фантазер в следственных или оперативных органах, который, мучаясь, придумывает обвинения в адрес таких людей, как Абдулмумин Гаджиев, Иван Голунов и других достойных людей, не заставит нас молчать». «Они [несправедливо обвиняемые люди] должны знать, что мы всегда рядом с ними, что мы всегда будем их поддерживать», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» журналист «Черновика» Магомед Магомедов.

«Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме, честные люди должны оставаться на свободе. Абдулмумин Гаджиев - честный человек, он должен быть на свободе, и так будет рано или поздно. Правда всегда должна побеждать», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» также принявший участие в пикете бизнесмен Умар Бутаев.