Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева

15 июня 2019, 15:59

Коллеги и близкие сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева создали комитет в его поддержку и намерены добиваться снятия с журналиста подозрений в финансировании терроризма. В махачкалинском суде, который должен определить Гаджиеву меру пресечения, заявили, что еще не получили материалы дела.

Как информировал "Кавказский узел", силовики задержали журналиста Абдулмумина Гаджиева 14 июня. По тому же делу о финансировании терроризма подозревается также дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский и еще девять человек. По словам источника в силовых структурах, задержаны не менее шести подозреваемых.

14 июня на сайте Change.org появилась петиция "Свободу журналисту Абдулмумину Гаджиеву - многодетному отцу!". По состоянию на 15:59 мск 15 июня петицию подписали 1856 человек.

Сегодня в редакции газеты "Черновик" состоялось заседание инициативной группы в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. В состав группы вошли коллеги, друзья, родственники Гаджиева и председатель союза журналистов Дагестана Али Камалов. Они приняли решение создать общественный комитет, который будет добиваться снятия с Гаджиева всех подозрений. Группа поддержки Гаджиева намерена направить официальные письма с требованием справедливого расследования дела Гаджиева на имя президента России, генерального прокурора , руководителя Следкома и в другие силовые структуры страны, передал корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, группа поддержки журналиста намерена провести серию одиночных пикетов перед зданием Советского райсуда Махачкалы, который должен избрать меру пресечения Абдулмумину Гаджиеву. "Завтра в 10 часов утра истекает срок задержания Абдулмумина. До этого ему должны избрать меру пресечения. Мы ожидали, что сегодня изберут в отношении него меру пресечения, но в Советском суде заявили, что они вообще про это дело ничего не знают. Мы пока в ожидании", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Шабанов.

В советском райсуде корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что по состоянию на 13:45 мск 15 июня не получили материалов дела Абдулмумина Гаджиева.