Собрание инициативной группы в поддержку Гаджиева. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

15 июня 2019, 15:59

Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева

Коллеги и близкие сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева создали комитет в его поддержку и намерены добиваться снятия с журналиста подозрений в финансировании терроризма. В махачкалинском суде, который должен определить Гаджиеву меру пресечения, заявили, что еще не получили материалы дела.

Как информировал "Кавказский узел", силовики задержали журналиста Абдулмумина Гаджиева 14 июня. По тому же делу о финансировании терроризма подозревается также дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский и еще девять человек. По словам источника в силовых структурах, задержаны не менее шести подозреваемых.

14 июня на сайте Change.org появилась петиция "Свободу журналисту Абдулмумину Гаджиеву - многодетному отцу!". По состоянию на 15:59 мск 15 июня петицию подписали 1856 человек.

Майрбек Агаев, главный редактор "Черновика" (слева) и Магди Камалов, учредитель "Черновика" (справа). Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"Сегодня в редакции газеты "Черновик" состоялось заседание инициативной группы в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. В состав группы вошли коллеги, друзья, родственники Гаджиева и председатель союза журналистов Дагестана Али Камалов. Они приняли решение создать общественный комитет, который будет добиваться снятия с Гаджиева всех подозрений. Группа поддержки Гаджиева намерена направить официальные письма с требованием справедливого расследования дела Гаджиева на имя президента России, генерального прокурора , руководителя Следкома и в другие силовые структуры страны, передал корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, группа поддержки журналиста намерена провести серию одиночных пикетов перед зданием Советского райсуда Махачкалы, который должен избрать меру пресечения Абдулмумину Гаджиеву. "Завтра в 10 часов утра истекает срок задержания Абдулмумина. До этого ему должны избрать меру пресечения. Мы ожидали, что сегодня изберут в отношении него меру пресечения, но в Советском суде заявили, что они вообще про это дело ничего не знают. Мы пока в ожидании", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Шабанов.

В советском райсуде корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что по состоянию на 13:45 мск 15 июня не получили материалов дела Абдулмумина Гаджиева.

Примечание:

"Силовики озвучили подробности сбора в СКФО денег для террористов", "Следком сообщил об участии жительницы Кабардино-Балкарии в финансировании ИГ*", "Житель Ингушетии заподозрен в содействии террористам".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 июня 2019, 17:15

  • Противники гей-парада в Грузии анонсировали акции протеста против ЛГБТ

    На следующей неделе против сообщества ЛГБТ в Грузии пройдет масштабная акция, заявил сегодня один из организаторов контракции у здания правительства 14 июня, бизнесмен Леван Васадзе. Он отметил, что протестующие готовы противостоять полицейским. Заместитель омбудсмена Георгий Бурджанадзе призвал противников гей-парада не злоупотреблять свободой выражения мнений.

15 июня 2019, 16:28

15 июня 2019, 15:25

  • 7 Три жителя Чечни публично извинились за употребление алкоголя в Уразу

    Телекомпания "Грозный" показала сюжет о трех жителях республики, извинившихся за покупку спиртного во время мусульманского праздника. Пользователи соцсетей поспорили о том, мог ли отчитывать их за нарушение религиозных норм сотрудник полиции. Из-за фактического "сухого закона" в Чечне эти молодые люди вынуждены были выехать в Дагестан, но все равно не избежали публичного осуждения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

15 июня 2019, 15:01

15 июня 2019, 14:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости