Коллеги потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева

15 июня 2019, 18:06

Активисты серией пикетов в Махачкале выразили поддержку сотруднику дагестанского издания "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву, задержанному по подозрению в финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали журналиста Абдулмумина Гаджиева 14 июня. По тому же делу о финансировании терроризма подозревается также дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский и еще девять человек. По словам источника в силовых структурах, задержаны не менее шести подозреваемых.

Сегодня в 17.00 мск в Махачкале напротив здания Советского райсуда, который должен определить Гаджиеву меру пресечения, началась серия одиночных пикетов в поддержку журналиста. В акции принимают участие коллеги Гаджиева из «Черновика», журналисты других изданий, родные и друзья Абдулмумина Гаджиева.

Пикетчики стоят с листовками, на которых написано: «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», «Свободу Абдулмумину Гаджиеву», «ФСБ не верю», «Журналист - не террорист!», «Гаджиев не террорист!», «Гасангусейновы, Голунов, Гаджиев ... Кто следующий?», передает корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, сегодня коллеги и близкие Гаджиева создали комитет в его поддержку, заявив, что намерены добиваться снятия с журналиста подозрений в финансировании терроризма.