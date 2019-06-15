Учредитель "Черновика" Магди-Магомед Камалов проводит одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Махачкала, 15 июня 2019 года. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла".

15 июня 2019, 18:06

Коллеги потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева

Активисты серией пикетов в Махачкале выразили поддержку сотруднику дагестанского издания "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву, задержанному по подозрению в финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали журналиста Абдулмумина Гаджиева 14 июня. По тому же делу о финансировании терроризма подозревается также дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский и еще девять человек. По словам источника в силовых структурах, задержаны не менее шести подозреваемых.

Сегодня в 17.00 мск в Махачкале напротив здания Советского райсуда, который должен определить Гаджиеву меру пресечения, началась серия одиночных пикетов в поддержку журналиста. В акции принимают участие коллеги Гаджиева из «Черновика», журналисты других изданий, родные и друзья Абдулмумина Гаджиева. 

Пикетчики стоят с листовками, на которых написано: «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», «Свободу Абдулмумину Гаджиеву»,  «ФСБ не верю»,  «Журналист - не террорист!»,  «Гаджиев не террорист!»,  «Гасангусейновы, Голунов, Гаджиев ... Кто следующий?», передает корреспондент «Кавказского узла». 

Напомним, сегодня коллеги и близкие Гаджиева создали комитет в его поддержку, заявив, что намерены добиваться снятия с журналиста подозрений в финансировании терроризма.

Примечание:

"Силовики озвучили подробности сбора в СКФО денег для террористов", "Следком сообщил об участии жительницы Кабардино-Балкарии в финансировании ИГ*", "Житель Ингушетии заподозрен в содействии террористам".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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