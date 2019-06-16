Кемал Тамбиев пожаловался в суде на избиение

16 июня 2019, 13:37

Житель Дагестана, подозреваемый наряду с журналистом Гаджиевым в финансировании терроризма, был доставлен в суд со следами физического насилия и рассказал на заседании, что был избит.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Советский райсуд Махачкалы продлил на 48 часов срок задержания редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. Предоставленных следствием материалов пока недостаточно, чтобы решить вопрос об аресте журналиста, пояснил судья.

Силовики задержали Абдулмумина Гаджиева 14 июня. Кроме него, по делу о финансировании терроризма задержаны еще два человека - глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев). Всего по делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

Сегодня Советский райсуд Махачкалы продлил на 48 часов срок задержания Кемала Тамбиева по ходатайству его адвоката Рашида Джафарова, который пояснил, что защита не успела собрать характеризующие Тамбиева материалы, чтобы ответить на ходатайство следователя об аресте задержанного.

Ходатайство об аресте Тамбиева следствие аргументировало теми же доводами, что и ходатайство об аресте Гаджиева: представитель следствия настаивал на том, что, оставаясь на свободе, задержанные могут скрыться, продолжат "заниматься преступной деятельностью" и оказывать давление на свидетелей "с целью изменения показаний в свою пользу".

Тамбиев в свою очередь сообщил в суде, что на него оказывалось физическое давление. При этом на лице Тамбиева были видны кровоподтеки, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

Интересы журналиста Гаджиева в суде сегодня представляли шесть защитников: Абас Гайдаров, Арсен Шабанов, Шамиль Магомедов, Исрафил Гададов, Ринат Гамидов и Арсен Магомедов. Исрафил Гададов заявил в суде, что характеристику, которую дал Гаджиеву участковый, нельзя рассматривать как отрицательную, если в ней говорится, что Гаджиев не общался с соседями.

"В том, что человек не общается с соседями, ничего плохого нет, они на него ничего компрометирующего не дали. Подобные характеристики не несут ничего отрицательного", - заявил Гададов на заседании суда по делу Гаджиева, на котором также присутствовал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что вчера, 15 июня, около здания Советского райсуда, который должен был определить Гаджиеву меру пресечения, на одиночные пикеты в поддержку журналиста вышли его коллеги из "Черновика", журналисты других изданий, родные и друзья. Они потребовали освободить Абдулмумина Гаджиева. Коллеги назвали Гаджиева представителем независимой прессы и его задержание расценили как пример угрозы для активистов.