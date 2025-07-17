Дело Магомеда Омарова дошло до суда

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Сергокалинский районный суд рассмотрит дело бывшего главы района Магомеда Омарова, которое было возбуждено после атаки группы боевиков, созданной сыном Омарова, на Махачкалу и Дербент.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, обвиняемый в мошенничестве, был задержан после атаки боевиков на Дербент и Махачкалу. Срок ареста Омарова неоднократно продлевался.

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Сергокалинского района и еще троих лиц.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), подделке официального документа (часть 4 статьи 327 УК РФ), говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии обвинения, в 2016-2022 годах глава района в сговоре с главным редактором местной газеты и другим лицом путем фиктивного назначения двух местных жителей на должность водителя в редакцию газеты, похитили бюджетные денежные средства на общую сумму более 696 тысяч рублей.

Кроме того, глава района дал незаконное указание председателю сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок. В последующем путем внесения заведомо ложных сведений о приобретение крупного рогатого скота в официальные документы, они похитили выделенные в качестве гранта бюджетные средства на сумму более 2,9 миллиона рублей.

Как следует из сообщения, дело против Омарова будет рассмотрено в Сергокалинском районном суде.

23 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 – получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров в июне 2024 года был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а затем арестован по статье о мелком хулиганстве. После того как Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста, он был задержан и арестован уже по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей.

30 июля 2024 года стало известно, что Омаров также подозревается в мошенничестве с грантами Минсельхоза.

"Кавказский узел" также писал, что, по версии следствия, сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

Жена Омарова находится под домашним арестом, она обвиняется в растрате.

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