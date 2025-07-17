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17:44, 17 июля 2025

Дело Магомеда Омарова дошло до суда

Магомед Омаров. Фото: пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергокалинский районный суд рассмотрит дело бывшего главы района Магомеда Омарова, которое было возбуждено после атаки группы боевиков, созданной сыном Омарова, на Махачкалу и Дербент.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, обвиняемый в мошенничестве, был задержан после атаки боевиков на Дербент и Махачкалу. Срок ареста Омарова неоднократно продлевался.

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Сергокалинского района и еще троих лиц.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются  в мошенничестве (части  3 и 4 статьи 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (часть  2 статьи  285 УК РФ), подделке официального документа (часть 4 статьи 327 УК РФ), говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии обвинения, в 2016-2022 годах глава района в сговоре с главным редактором местной газеты и другим лицом путем фиктивного назначения двух местных жителей на должность водителя в редакцию газеты, похитили бюджетные денежные средства на общую сумму более 696 тысяч рублей.

Кроме того, глава района дал незаконное указание председателю сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок. В последующем путем внесения заведомо ложных сведений о приобретение крупного рогатого скота в официальные документы, они похитили выделенные в качестве гранта бюджетные средства на сумму более 2,9 миллиона рублей.

Как следует из сообщения, дело против Омарова будет рассмотрено в Сергокалинском районном суде.

23 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 – получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров в июне 2024 года  был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а затем арестован по статье о мелком хулиганстве. После того как Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста, он был задержан и арестован уже по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей.

30 июля  2024 года стало известно, что Омаров также подозревается в мошенничестве с грантами Минсельхоза.

"Кавказский узел" также писал, что, по версии следствия, сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России". 

Жена Омарова находится под домашним арестом, она обвиняется в растрате.

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Автор: "Кавказский узел"

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