Продлен срок ареста Магомеда Омарова

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Суд в Махачкале продлил срок ареста бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова по делу о мошенничестве и отмыванию денег.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, обвиняемый в мошенничестве, был задержан после атаки боевиков на Дербент и Махачкалу. Срок ареста Омарова неоднократно продлевался.

Советский районный суд Махачкалы продлил арест бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чьи родственники участвовали в теракте в столице республики и Дербенте 23 июня 2024 года, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Зарема Мамаева.

"Омарову Магомеду продлен арест по 4 июля 2025 года", - привело слова Мамаевой ТАСС.

23 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 – получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров в июне 2024 года был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а затем арестован по статье о мелком хулиганстве. После того как Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста, он был задержан и арестован уже по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей.

30 июля 2024 года стало известно, что Омаров также подозревается в мошенничестве с грантами Минсельхоза.

"Кавказский узел" также писал, что, по версии следствия, сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

Жена Омарова находится под домашним арестом, она обвиняется в растрате.

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