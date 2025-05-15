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11:57, 15 мая 2025

Жене Магомеда Омарова продлен срок домашнего ареста

Магомед Омаров. Фото: пресс-служба Ленинского суда Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Айшат Омарова, обвиняемая в растрате, оставлена под домашним арестом. Срок меры пресечения жене бывшего главы Сергокалинского района продлен до 1 июня.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября стало известно, что жена бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Айшат Омарова отправлена под домашний арест по делу о растрате и служебном подлоге, после этого суд продлял ей срок домашнего ареста.

23 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 – получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Суд в Махачкале  оставил под домашним арестом мать убитого теракте в июне 2024 года Османа Омарова Айшат Омарову, сообщил "Вести.ру" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов республики Зарему Мамаеву. 

"Советский районный суд Махачкалы продлил Айшат Омаровой меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 июня 2025 года включительно", –  привело РИА "Новости" слова Мамаевой.

Напомним, по версии следствия, заведующая дошкольного учреждения "Детский сад Олимпийский села Сергокала" фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада, в результате чего допустила путём растраты хищение 121 тысячи рублей бюджетных средств.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров в июне 2024 года  был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а затем арестован по статье о мелком хулиганстве. После того как Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста, он был задержан и арестован уже по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей.

30 июля  2024 года стало известно, что Омаров также подозревается в мошенничестве с грантами Минсельхоза.

"Кавказский узел" также писал, что, по версии следствия, сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России". 

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Автор: "Кавказский узел"

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