Жена Магомеда Омарова отправлена под домашний арест

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Следствие просило арестовать по делу о растрате и служебном подлоге жену бывшего главы Сергокалинского района Айшат Омарову, но суд принял решение отправить ее под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", супруга бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова задержана по подозрению в фиктивном трудоустройстве своей родственницы. Следствие оценило ущерб бюджету от ее действий в 121 тысячу рублей.

Заведующая дошкольного учреждения "Детский сад Олимпийский села Сергокала" фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада, в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путём растраты на сумму в 121 тысячу рублей, сообщило следствие.

Суд отправил жену бывшего главы Сергокалинского района Дагестана, чей сын был ликвидирован в ходе теракта, под домашний арест по делу о растрате, сообщило сегодня РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сказал собеседник агентства.

Следствие просило об аресте Айшат Омаровой, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя, сообщил сегодня "Черновик".

Омарова обвиняется в служебном подлоге и растрате 10-летней давности, сообщило издание.

Напомним, глава Сергокалинского района Магомед Омаров в июне был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а затем арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. После того как Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста, он был задержан и арестован уже по уголовному делу о мошенничестве с землей и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей. 30 июля следствие сообщило, что Магомед Омаров также подозревается в мошенничестве с грантами Минсельхоза. По версии следствия, он помог своему сыну получить грант на развитие животноводства, а тот потратил деньги, приложив к отчету поддельный документ. 4 октября суд продлил срок ареста бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, обвиняемого в мошенничестве с земельными участками и отмывании денег, на два месяца.

23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Следователи считают, что сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

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