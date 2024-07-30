Магомед Омаров заподозрен в мошенничестве с грантами

30 июля 2024, 22:48

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Бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров подозревается мошенничестве с грантами Минсельхоза. По версии следствия, он помог своему сыну получить грант на развитие животноводства, а тот потратил деньги, приложив к отчету поддельный документ.

Как писал "Кавказский узел", глава Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков в Дагестане был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а 25 июня арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. 5 июля стало известно, что Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста. 6 июня стало известно, что Омаров задержан уже по уголовному делу. Суд в Махачкале до 5 сентября арестовал Магомеда Омарова по обвинению в мошенничестве с землей и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей.

Следствие сообщило сегодня о новом уголовном деле против бывшего главы Сергокалинского района.По версии следствия, в 2018 году глава Сергокалинского района Магомед Омаров, зная, что его сын не планирует заниматься животноводством, направил рекомендательное письмо в Минсельхоз Дагестана, который проводил конкурс начинающих фермеров, проинформировало Следственной управление Следкома России по Дагестану.

В результате сын главы района, получил грант в 2 970 000 рублей, после чего изготовил подложные документы, в которых отчитался о покупке 95 голов крупного рогатого скота, хотя фактически были куплены не более 50 животных, стоимость приобретения составила 2 250 000 рублей. .Остаток средств, а затем и деньги от продажи животных, он израсходовал по собственному у смотрению, а затем и деньги от продажи животных. Имя сына главы района в сообщении не указано.

Уголовное дело, расследуется по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ),мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подделке официального документа (часть 4 статьи 327 УК РФ) в зависимости от роли каждого из подозреваемых.



"В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемым причиненного бюджету республики ущерба", - указано в telegram-канале ведомства.

Получателем гранта был Осман Омаров, убитый силовиками при отражении атаки боевиков в Дагестане, сообщили сегодня РБК и "Известия" со ссылкой на данные источников в правоохранительных органах.

Напомним, 8 июля шестеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, арестованные после атаки боевиков в Дербенте и Махачкале, вышли на свободу после отбытия наказания по административному аресту за мелкое хулиганство.

Следователи считают, что сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

Напомним, 23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Атаки можно было предотвратить, если бы силовые структуры тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли должное внимание превентивной работе, указали ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в Дагестане была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей.

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