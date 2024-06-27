Арестован обвиняемый в причастности к атаке боевиков в Дербенте

27 июня 2024, 22:49

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Суд в Махачкале арестовал участника группы, созданной Османом Омаровым. По версии следствия, обвиняемый помогал организовывать атаку в Дербенте, но не участвовал в ней.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. 26 июня врачи назвали тяжелым состояние шести пострадавших при атаке боевиков. Сегодня источники сообщили, что умер 22-й пострадавший при атаке боевиков - случайный прохожий Сайдулла Бадаев, который оказался у синагоги в Дербенте.

Участники атак на религиозные объекты и на силовиков в Махачкале и Дербенте оказались близкими родственниками отправленного в отставку главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, в том числе сыновья Осман и Адиль. В числе боевиков были политик и боец ММА. "Кавказский узел" в справке "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" собрал основную информацию об участниках атак.

В Махачкале арестовали сообщника боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте, он обвиняется в совершении теракта организованной группой, который привел к гибели людей (часть 3 статьи 205 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.

По версии следствия, "обвиняемый К., не позднее мая 2024 года, разделяя убеждения Омарова О.М., движимого мотивами национальной и религиозной ненависти, с целью дестабилизации деятельности органов власти, устрашения жителей Республики Дагестан и создания опасности гибели людей, представителей правоохранительных органов и представителей религиозных организаций, вступил в созданную Омаровым О.М. группу". После этого участники преступной группы "стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов", указано на сайте суда.

В сообщении утверждается, что Осман Омаров потребовал принести ему присягу, однако К. отказался делать это, но пообещал помогать в подготовке к атаке в Дербенте, в самом нападении он не участвовал.

Суд арестовал обвиняемого на месяц - 28 суток, то есть до 23 августа 2024 включительно, сообщила пресс-служба.

Напомним, нападения боевиков в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год. Нападение боевиков на храмы и синагоги прервало 13-месячное затишье в республике. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

Опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб заявили, что нападения боевиков в Дагестане стали провалом силовых структур, не уделивших должного внимания превентивной работе. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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