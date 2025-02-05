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10:51, 5 февраля 2025

Суд продлил срок ареста Магомеду Омарову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок ареста бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова продлен на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", ранее решение оставить бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, обвиняемого в мошенничестве, под стражей, было принято в декабре 2024 года.

В ноябре 2024 года стало известно о задержании супруги Магомеда Омарова, а затем об аресте сына.

Суд в Дагестане продлил арест бывшему главе Сергокалинского района Магомеду Омарову, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

"Экс-главе Сергокалинского района Магомеду Омарову продлили срок ареста на два месяца - до 4 апреля 2025 включительно. Его супруге Айшат Омаровой продлили домашний арест по 8 апреля 2025 года включительно", - цитирует Мамаеву "Интерфакс".

Напомним, Омаров в июне был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а затем арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве. После того как Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста, он был задержан и арестован уже по уголовному делу о мошенничестве с землей и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей.

23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Следователи считают, что сын Магомеда Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".

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Автор: "Кавказский узел"

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