Сын Магомеда Омарова арестован по делу о мошенничестве
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Адилпаша Омаров, сын бывшего главы Сергокалинского района, арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Как писал "Кавказский узел", супруга бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова задержана по подозрению в фиктивном трудоустройстве своей родственницы. Следствие оценило ущерб бюджету от ее действий в 121 тысячу рублей. Суд поместил ее под домашний арест.
Сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана и брат ликвидированного террориста Адилпаша Омаров арестован по уголовному делу о мошенничестве, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Адилпаши Омарова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сроком на два месяца", - сообщил собеседник агентства.
Следком Дагестана проинформировал сегодня, не называя имени арестованного, что по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сроком на два месяца.
15 ноября ведомство сообщало, что возбуждено уголовное дело против бывших сотрудников Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан и местного жителя по статье о мошенничество в особо крупном размере, отчитавшись о задержании местного жителя..
По версии следствия, бывшие сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в 2020 году фиктивно трудоустроили местного жителя на государственную должность в указанном ведомстве. "Всего, за период с 2020 по 2024 годы подозреваемые похитили денежные средства в общей сумме более 2,2 млн рублей, причинив ущерб Управлению Россельхознадзора по Республике Дагестан в особо крупном размере", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Напомним, глава Сергокалинского района Магомед Омаров в июне был исключен из "Единой России", освобожден от должности, а затем арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. После того как Омаров вышел на свободу, отбыв срок ареста, он был задержан и арестован уже по уголовному делу о мошенничестве с землей и отмывании денег. Следствие оценило ущерб в сумму более трех миллионов рублей. 30 июля следствие сообщило, что Магомед Омаров также подозревается в мошенничестве с грантами Минсельхоза. По версии следствия, он помог своему сыну получить грант на развитие животноводства, а тот потратил деньги, приложив к отчету поддельный документ. 4 октября суд продлил срок ареста бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, обвиняемого в мошенничестве с земельными участками и отмывании денег, на два месяца.
23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".
Следователи считают, что сын Омарова Осман создал группировку, участники которой совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России".
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