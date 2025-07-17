Мать озвучила детали борьбы за правду о судьбе Саида Муртазалиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать школьника из Дагестана, которого силой заставили подписать контракт на отправку в зону боевых действий, получила неофициальную информацию о смерти сына.

Как писал "Кавказский узел", 18-летнего Саида Муртазалиева силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести.

. Семья 18-летнего Саида Муртазалиева с марта не получала о нем никаких новых известий, рассказала его мать Лейла Нахшунова. «Неофициально мне сказали, что он погиб, и сказали приехать в сентябре, чтобы получить справку о том, что его признали погибшим» - сообщила она корреспонденту «Кавказского узла».

Лейла Нахшунова не получает почти никакой информации о развитии дела, возбужденного по факту вымогательства и убийства. «Я обращалась в Следственный комитет, в прокуратуру, но никаких ответов не было. Единственное, что я знаю, изначально обвиняемых было 13. Затем пятерым удалось (избежать обвинения), из оставшихся шесть находятся под стражей, а два командира подразделения остаются в зоне боевых действий. Я собираюсь в сентябре поехать в Москву, чтобы прояснить ситуацию со следствием. Может быть, привлеку адвоката, который пообещал помочь, но сейчас я все делала сама», - сказала женщина.

Нахшунова подчеркнула, что уголовного дела о пытках сына возбуждено не было из-за отсутствия медицинского освидетельствования. «Его забрали в армию в течение недели. Мне лишь позвонила следователь, сказала, что он задержан. Мы отправили своего адвоката, но когда он приехал, то ему сказали, что Саид подписал контракт. Поскольку у него отобрали телефон и сим-карты, то рассказать, как его пытали он смог только оказавшись на СВО», - сообщила собеседница.

Насильственная вербовка участников военной операции идет уже несколько лет, сообщил директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право»* Сергей Кривенко*. «Довольно много таких случаев. Начиная с 2022 года фиксируются случаи вербовки тех, на кого можно оказывать давление, включая заключенных и подследственных», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Полицейские в разных регионах России получают премии за каждого завербованного на фронт, размер премий достигает 100 тысяч рублей за человека, сообщило 10 июля издание "Верстка"*. В публикации о практике таких премий анонимно рассказали сотрудники МВД, в том числе из Краснодара и Ростова-на-Дону. Полицейские обязаны до первого допроса разъяснять всем задержанным в возрасте от 18 до 65 лет, что они могут избежать преследования, заключив военный контракт, и если человек действительно его подписывает, сотрудникам выплачивают дополнительные деньги.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.