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Кавказский узел

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10:45, 17 июля 2025

Мать озвучила детали борьбы за правду о судьбе Саида Муртазалиева

Саид Муртазалиев. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/post/UgkxvjGuOipxEUV8dgzFfVRUivd6HSwxOKcu

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать школьника из Дагестана, которого силой заставили подписать контракт на отправку в зону боевых действий, получила неофициальную информацию о смерти сына. 

Как писал "Кавказский узел", 18-летнего Саида Муртазалиева силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести.

.Семья 18-летнего Саида Муртазалиева с марта не получала о нем никаких новых известий, рассказала его мать Лейла Нахшунова. «Неофициально мне сказали, что он погиб, и сказали приехать в сентябре, чтобы получить справку о том, что его признали погибшим» - сообщила она корреспонденту «Кавказского узла».

Лейла Нахшунова не получает почти никакой информации о развитии дела, возбужденного по факту вымогательства и убийства. «Я обращалась в Следственный комитет, в прокуратуру, но никаких ответов не было. Единственное, что я знаю, изначально обвиняемых было 13. Затем пятерым удалось (избежать обвинения), из оставшихся шесть находятся под стражей, а два командира подразделения остаются в зоне боевых действий. Я собираюсь в сентябре поехать в Москву, чтобы прояснить ситуацию со следствием. Может быть, привлеку адвоката, который пообещал помочь, но сейчас я все делала сама», - сказала женщина. 

Нахшунова подчеркнула, что уголовного дела о пытках сына возбуждено не было из-за отсутствия медицинского освидетельствования. «Его забрали в армию в течение недели. Мне лишь позвонила следователь, сказала, что он задержан. Мы отправили своего адвоката, но когда он приехал, то ему сказали, что Саид подписал контракт. Поскольку у него отобрали телефон и сим-карты, то рассказать, как его пытали он смог только оказавшись на СВО», - сообщила собеседница. 

Насильственная вербовка участников военной операции идет уже несколько лет, сообщил директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право»* Сергей Кривенко*. «Довольно много таких случаев. Начиная с 2022 года фиксируются случаи вербовки тех, на кого можно оказывать давление, включая заключенных и подследственных», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла». 

Полицейские в разных регионах России получают премии за каждого завербованного на фронт, размер премий достигает 100 тысяч рублей за человека, сообщило 10 июля издание "Верстка"*. В публикации о практике таких премий анонимно рассказали сотрудники МВД, в том числе из Краснодара и Ростова-на-Дону. Полицейские обязаны до первого допроса разъяснять всем задержанным в возрасте от 18 до 65 лет, что они могут избежать преследования, заключив военный контракт, и если человек действительно его подписывает, сотрудникам выплачивают дополнительные деньги. 

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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