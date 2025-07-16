Боец из Северной Осетии убит в военной операции

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Алексей Молодцов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 459 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 458 бойцов из Северной Осетии.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000 Не менее 3486 бойцов из СКФО и 3514 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Алексей Молодцов, 1997 года рождения, сообщила 15 июля в своем телеграм-канале администрация Моздокского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 459 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.