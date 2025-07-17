Восемь выходцев из Азербайджана оставлены под стражей в Екатеринбурге

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Суд в Екатеринбурге продлил срок ареста восьмерым выходцам из Азербайджана по делу об убийствах, совершенных в 2001-2011 годах.

Как писал "Кавказский узел", выходцы из Азербайджана Акиф, Аяз, Бакир и Мазахир Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев, Камал Сафаров и Азиз Абасов были арестованы в начале июля по делу об убийствах, совершенных в 2001-2011 годах. Арестованные заявляли, что подверглись пыткам после задержания, в суде на их лицах были видны явные следы побоев.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. О дипломатическом кризисе, возникшем между Москвой и Баку после этих событий, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей арестованным ранее выходцам из Азербайджана до 19 октября 2025 года.

Камалу, Акифу, Аязу, Мазахиру и Бакиру Сафаровым, а также Ахлиману Гянджиеву арест был продлен 14 и 15 июля, Азизу Абасову и Шахину Лалаеву - 16 июля, сообщила Объединенная пресс-служба судов Свердловской области в своем официальном Telegram-канале. В сообщении пресс-службы суда обвиняемые названы “представителями этнической преступной группы”.

Уголовное дело касается, в частности, убийства уроженца Азербайджана, предпринимателя Юниса Пашаева, который скончался в результате уличного нападения в 2001 году. Другие эпизоды убийств и покушений на убийство относятся к 2010 и 2011 годам: в 2010 году было совершено покушение на убийство Фехруза Ширинова, а в 2011 году был застрелен Икрам Гаджиев, оба они были друзьями Пашаева, пишет “Коммерсант”.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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