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07:52, 17 июля 2025

Азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев лишен российского гражданства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лишение гражданства произошло после оскорблений по национальному признаку в адрес, которые азербайджанский боец ММА высказал в адрес соперника из России.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию.

У силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы.

Азербайджанский боец смешанных единоборств Джавид Рзаев лишен российского гражданства. Он уточнил, что из России его не депортировали. По решению суда он находится на принудительных работах по делу об избиении диджея в Энгельсе, сообщает РБК

К двум годам принудительных работ Рзаева приговорил суд в Энгельсе в апреле 2024 года по делу о хулиганстве с применением насилия. В одном из ночных клубов диджей отказался ставить музыку по просьбе бойца, после чего был избит, сообщала в своем телеграм-канале прокуратура Саратовской области. 

Ранее телеграм-канал Readovka опубликовал видео, на котором решение о лишении гражданства азербайджанскому бойцу зачитывает человек с закрытым лицом. Из ролика следует, что управление ФСБ по Саратовской области установило, что Рзаев совершил действия, «негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе» и создавшие «угрозу национальной безопасности». При этом что конкретно совершил Рзаев не уточняется.

Извинения и дисквалификация

В июне 2024 года широкий резонанс получил инцидента с участием Рзаева после победы над россиянином Сергеем Приходько в турнире по кулачным боям организации Hardcore. Тогда азербайджанский спортсмен оскорбил бойца Артура Кулинского по национальному признаку. 

Позднее Рзаев опубликовал ролик извинениями на своей странице в Instagram, уточнив, что его слова были адресованы исключительно Кулинскому, а не всем жителям России. 

«Хочу извиниться перед всеми русскими людьми, перед всей Россией, перед русским обществом. Да просто перед всеми, чьи чувства я задел… Это не оправдание, но я был после боя на эмоциях, пропустил очень много ударов. Я раскаиваюсь, мне очень неприятна вся эта ситуация», — заявил Рзаев.

При этом Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру из-за оскорблений на национальной почве и дисквалифицировала Рзаева. «(Федерация) обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца Рзаева Джавида Сейиди Оглы», — говорилось в сообщении в телеграм-канале спортивной организации.

Ранее сообщалось, что 16 июля адвокат Мутвалы Шыхлински, сын главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга, арестован по делу о применении насилия к силовику. Шыхлински заявил, что не видел сотрудника силовой структуры и ненамеренно сбил его.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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