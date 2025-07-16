Сын главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга отверг вину в нападении на силовика

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Адвокат Мутвалы Шыхлински, сын главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга, арестован по делу о применении насилия к силовику. Шыхлински заявил, что не видел сотрудника силовой структуры и ненамеренно сбил его.

Как писал "Кавказский узел", глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шихлинский (также упоминался в СМИ как Шыхлински - прим. "Кавказского узла") вечером 1 июля был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, его допросили по делу Сафаровых.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

Адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, — которого обвиняют в насилии над силовиком (ч. 1 ст. 318 УК РФ), отправили под стражу до 14 сентября сообщило Ura.Ru.

Защита просила о домашнем аресте, но суд принял другое решение. Сам Мутвалы отрицает вину, считает арест незаконным и будет его обжаловать, сообщило сегодня издание E1/

Заседание суда проходило в закрытом режиме - журналисты присутствовали заале суда в начале заседания и на оглашении решения. Закрыть процесс попросило следствие, так как в материалах дела есть показания потерпевшего, а его личность засекречена.

Сын главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Мутвалы Шыхлински, в отношении которого возбуждено дело о насилии над представителем власти, заявил в суде, что не намеренно нанес вред представителю власти и сожалеет о случившемся, проинформировало ТАСС.

"Не нарочно. Я не видел его, он находился справа от меня, впоследствии стало известно. Я глубоко сожалею о случившемся", - сказал он в ответ на вопрос о том, зачем был причинен вред сотруднику при исполнении.

Мутвалы Шыхлински 1 июля во время задержания отца — Шахина Шыхлински был за рулем «Геленвагена» и сбил одного из бойцов спецназа. Спустя две недели Шыхлински-младшего задержали по обвинению в статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

Мутвалы Шыхлински — практикующий адвокат. Он закончил Уральский государственный юридический университет им. Яковлева в Екатеринбурге, учился в институте государственного и международного права. Судя по странице "ВКонтакте", у него есть награда от президента Азербайджана Ильхама Алиева за укрепление дружбы народов России и Азербайджана, сообщает Ura.ruю

Напомним, 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

У силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию.