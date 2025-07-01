Глава азербайджанской диаспоры задержан в Екатеринбурге

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Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шихлинский жестко задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. Причиной смерти Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге в числе других этнических азербайджанцев, сообщил адвокату, что был избит силовиками, а после задержания подвергся пыткам. Вугар Сафаров утверждает, что по дороге в отделение полиции его с братом оскорбляли по национальному признаку и заставляли есть грязь, а к его отцу Мазахиру Сафарову неоднократно применяли электрошокер, Камал Сафаров после задержания попал в реанимацию.

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шихлинский задержан силовиками в Екатеринбурге. Как видно на видеокадрах задержания, "Гелендваген" бизнесмена силовики остановили на перекрестке возле принадлежащего ему торгового центра "Баку Плаза", разбили окна в машине и вытащили из нее Шихлинского.

Вместе с бизнесменом был сын, которого сначала также задержали, но позже отпустили, пишет Telegram-канал Baza.

Сын Шахина Шихлинского Мутвалы после освобождения сообщил, что его отца увезли в управление Следкома по Свердловской области в статусе свидетеля. Задержание, по его словам, проводили сотрудники ФСБ.

"Немножко помяли, но ничего серьезного, все нормально", - приводит слова Шихлинского-младшего Telegram-канал "Осторожно, новости". На видео, в котором Мутвалы рассказывает о задержании, у него виден кровоподтек на лбу и порвана рубашка.

Шихлинского уже допрашивали в статусе свидетеля по делу о заказных убийствах, в связи с которым силовики проводили массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.

Вугар Сафаров, который рассказывал о пытках и избиениях при задержании, отмечал, что его и брата вечером того же дня освободили при участии главы диаспоры. "В изолятор приехали глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шихлинский и адвокат, они добились нашего с братом освобождения", - цитировало его слова Oxu.az.

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