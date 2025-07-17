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01:56, 17 июля 2025

Зумруд Ризванова объявила о закрытии бизнеса в Дагестане после давления силовиков

Продукция Halal Cosmetics. Скриншот публикации в Telegram-канале Ризвановой.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сестра осужденного за финансирование терроризма Абубакара Ризванова закрывает производство и продажу косметики под брендом Halal Cosmetics в Дагестане. Сотрудники фирмы также покинут республику, заявила Зумруд Ризванова. 

Как писал "Кавказский узел", в начале июля силовики пришли в махачкалинский офис косметической фирмы, принадлежащей Зумруд Ризвановой, и несколько часов допрашивали ее дочь, после чего забрали на экспертизу по два экземпляра продукции. Ризванова предположила, что силовики хотят "отжать перспективный бизнес", а ее саму подвергнуть уголовному преследованию "по следам брата". 

Зумруд Ризванова - предпринимательница, основатель бренда Halal Cosmetics, следует из информации на ее странице в Instagram*, на которую подписаны 878 тысяч человек. В декабре 2020 года Зумруд Ризванова получила в Москве премию "Предприниматель года 2020" в номинации "Бизнес-тренер года", сообщала тогда "Лезги газет".

Продукция Halal Cosmetics больше не будет производиться и продаваться в Дагестане, заявила 16 июля основательница бренда Зумруд Ризванова. Она отметила, что это решение было “непростым”. Позже предпринимательница пояснила, что продажи онлайн через крупный российский маркетплейс продолжатся. 

“В целях безопасности бренда и команды мы уезжаем из республики. Мы уходим из Дагестана на мировой рынок. Спасибо тем, кто ускорил этот процесс и вытолкнул меня из региона, где нет будущего для больших идей и брендов”, - написала Ризванова в своем Telegram-канале. 

Она отметила, что за продукцией Halal Cosmetics, несмотря на закрытие производства в республике, сохранится позиционирование “made in Dagestan”. “Начиная с упаковки и заканчивая ДНК бренда - во всем опиралась на этнокультуру Дагестана и принципы халяльного бизнеса”, - говорится в публикации Ризвановой. 

Ранее Зумруд Ризванова сообщила, что ее “поставили на учет по экстремизму”. Об этом она узнала на следующий день после визита силовиков в офис ее компании. “Мой юрист сказал, что это попытка пришить финансирование терроризма, как сделали брату, Абдулмумину и Кемалю”, - написала она 9 июля.

Редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар (также упоминается как Абубакр, - прим. "Кавказского узла") Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые. Они требовали оправдательного приговора, но апелляционная инстанция 1 ноября 2024 года лишь сократила на два месяца сроки наказания всем трем осужденным.  Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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Автор: "Кавказский узел"

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