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19:27, 2 июля 2025

Сестра Абубакара Ризванова заявила о давлении силовиков

Родители и сестра Абубакара Ризванова. Скриншот фото из telegram-канала Зумруд Ризвановой от 21.02.2023, https://t.me/rizvanova/738

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики пришли в махачкалинский офис косметической фирмы, принадлежащей Зумруд Ризвановой, сестре осужденного за финансирование терроризма Абубакара Ризванова, и несколько часов допрашивали ее дочь.

Как писал "Кавказский узел", двое мужчин в штатском пришли в дом родителей осужденного по делу о финансировании терроризма Абубакара Ризванова, потребовав данные о месте проживания его детей. Сестра Ризванова Зумруд расценила постоянные визиты силовиков как давление и потребовала ответа о законности этих действий.

Редактор дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар (также упоминается как Абубакр, - прим. "Кавказского узла") Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые. Они требовали оправдательного приговора, но апелляционная инстанция 1 ноября 2024 года лишь сократила на два месяца сроки наказания всем трем осужденным.  Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Силовики пришли в офис к сестре осужденного Абубакари Ризванова в Махачкале с обыском и проверкой, сообщила она в своем Telegram-канале. "Пока я нахожусь в Стамбуле по рабочим вопросам, в мой офис в Махачкале заявились двое, представились, что из УБЭПа и проводят обыск и проверки", - написала Зумруд Ризванова в своем Telegram-канале, сообщив, что в офисе это время была ее 20-летняя дочь.

Это было ожидаемо, после того как моего брата посадили на 18 лет 

"Сначала потребовали маркировку продукции. Затем, когда им сообщили, что косметика маркировке не подлежит — потребовали подписать какую-то бумагу. Со мной по телефону говорить данные лица отказались, отправить фото бумаги — тоже. Затем стали спрашивать, где производство косметики, что заберут образцы на пробы. После этого девочки перестали выходить на связь", - сообщила она сегодня днем.

Ризванова выразила мнение, что "это было ожидаемо, после того как моего брата посадили на 18 лет".

После она сообщила, что допрос старшей дочери продолжался три часа. Там же, в офисе, находилась и ее семилетняя дочь, которой "ночью было плохо и ее должны были отвезти к врачу". По ее словам, силовики ушли в 18.30 мск, взяв на экспертизу по два экземпляра продукции.

В допросе принимали участие представители и другой силовой структуры, добавила Ризванова. "На каких основаниях - не говорят.
Самое интересное, что они даже не представляются", - написала она, охарактеризовав происходящее как правовой беспредел.

Под этими сообщениями в ее Telegram-канале, на который к 19.26 подписаны 3345 человек, не оставлено ни одного комментария.

Зумруд Ризванова - предприниматель, основатель бренда halal.cosmetics, следует из информации на ее странице в Instagram*, на которую подписаны 878 тысяч человек.

Предприниматель, продюсер, бизнес-коуч, организатор бизнес-форумов, 0 рассказывает Зумруд Ризванова о себе на своей странице "ВКонтакте". "Делаю невозможное: 3 бизнеса, 6 детей, 1000+кейсов, 15 лет опыта", - пишет она в описании страницы.

В декабре 2020 года Зумруд Ризванова получила в Москве премию «Предприниматель года 2020» в номинации «Бизнес-тренер года», сообщала тогда "Лезги газет".

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Автор: "Кавказский узел"

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