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17:35, 1 ноября 2024

Суд незначительно снизил сроки Гаджиеву, Ризванову и Тамбиеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев в последнем слове потребовал полного оправдания  по делу о финансировании терроризма, но апелляционный военный суд сократил сроки ему, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову лишь на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", апелляционная жалоба на приговор Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову по делу о финансировании терроризма была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась. 11 октября апелляционный военный суд в Подмосковье на первом заседании по делу отказал в удовлетворении ходатайств защиты. Супруге и детям Гаджиева перед заседанием удалось встретиться с ним в СИЗО Грозного. На заседании 16 октября адвокаты заявили о невиновности Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова и потребовали их полного оправдания. Абубакар Ризванов в своей речи указал на множественные нарушения и нестыковки в деле и приговоре. Суд первой инстанции расценил как финансирование терроризма покупку авиабилетов за 16 тысяч рублей и полностью проигнорировал выводы экспертизы, заявил в апелляционном военном суде дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев. Прокурор предложил уменьшить наказание осужденным, не назвав предлагаемый срок.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Апелляционный военный суд в подмосковной  Власихе незначительно снизил сроки. Абдулмумин Гаджиев приговорен к 16 годам и 10 месяцам, Кемал Тамбиев к 17 годам и четырем месяцам и Абубакар Ризванов - к 17 годам и 10 месяцам. 

Перед этим выступил с последним словом Абдулмумин Гаджиев. Он вновь заявил о своей невиновности. В своей речи он уделил внимание своим товарищам по неволе. "Ризванова выставляют рецидивистом. Предъявили террористическую деятельность за организацию благотворительными фондами. Тамбиев молодой человек, бизнесмен, тоже занимался благотворительностью. Они занимались только благотворительностью и ни в чем не замешаны", - сказал Гаджиев.

По его словам, следователь сам запутался, что "вешать на них". "Он вменил участие ИГИЛ* до 2014 года. Поняв оплошность, он навесил участие в тех организациях, которые он просто увидел на сайте ФСБ. На самом деле, обвинения до 2014 года ухудшали положение.Нам важно, чтобы сняли обвинение не за сроком давности. Если убрать это обвинение, то и вторая часть обвинения будет не состоятельной. Нас устроит только полное оправдание", - резюмировал Гаджиев.

Всем скинули всего по два месяца, сказал адвокат Гаджиева Ашот Норвардян. "Будем подавать кассацию", - заключил он.

Супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева сообщила, что свидания дают с разрешения суда раз в месяц.

"Но приходится долго ждать разрешения. А сейчас, вероятно, сразу после решения по апелляции, их отправят из СИЗО", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла. 

По ее словам, жена Абубакара Ризванова пыталась пройти в СИЗО, пользуясь статусом общественного защитника. "Но ей сказали, что она была назначена защитником на одно заседание, а не по существу дела, поэтому её не пустили", - пояснила Сакиева.

Напомним, один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Перед рассмотрением апелляции Гаджиев, Ризванов и Тамбиев переведены из новочеркасского изолятора в грозненский, сообщила 30 сентября супруга Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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