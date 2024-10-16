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20:34, 16 октября 2024

Защита подсудимых по делу Гаджиева потребовала оправдать их

Кемал Тамбиев, Абдулмумин Гаджиев и Абубакар Ризванов (слева направо). Скриншот фото https://t.me/abdmumin/1015 от 08.06.23.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты на сегодняшнем заседании в апелляционном военном суде заявили о невиновности Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова и потребовали их полного оправдания.

Как писал "Кавказский узел", редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев в СИЗО Новочеркасска ожидал рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, которая была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась. 7 октября заседание было отложено из-за болезни судьи. 11 октября апелляционный военный суд в Подмосковье на первом заседании по делу Абдулмимина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова отказал в удовлетворении ходатайств защиты. Супруге и детям Гаджиева перед заседанием удалось встретиться с ним в СИЗО Грозного.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

На сегодняшнем заседании в апелляционном военном суде во Власихе, рассматривающего жалобы на приговор Гаджиеву, Тамбиеву, Ризванову в прениях выступили защитники обвиняемых. Адвокаты придерживаются той же позиции, что была ранее заявлена — о невиновности своих подзащитных, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Ашот Норвардян.

"Выступили все защитники, а также Кемал Тамбиев. Ризванов не закончил своё выступление. Гаджиев и прокурор пока в прениях не участвовали. Вопросы на этой стадии суда не задают. Ходатайства новые не заявлялись", - рассказал Норвардян.

Другой адвокат Гаджиева, Арсен Шабанов, считает, что все ходатайства были важны.

"Ходатайства о допуске (общественного) защитника, о снятии дела с рассмотрения и об исследовании некоторых доказательств, которые имелись в деле. Позиция защиты и подзащитных не изменилась — настаиваем на полном оправдании", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кемал Тамбиев, выступая в суде, указал, что "свидетели обвинения" называли его основателем фонда „Амана". "При этом никто меня не знал и не видел никогда, информацию они передавали от третьих лиц. А настоящие соучредители фонда подтвердили, что я к нему отношения не имел. Деньги я якобы анонимно переводил через Яндекс Деньги, но там анонимные переводы невозможны", - привело его слова RusNews.

Абубакар Ризванов указал, что обстоятельства совершения вменяемых подсудимым преступлений существенно разнятся, "но суд анализировал одни и те же доказательства и допрашивал одних и тех же свидетелей". "Ни один свидетель не подтвердил, что моя школа для чтецов Корана использовалась для поддержки терроризма, школу постоянно проверяли силовики", - сказал он.

Ризванов подчеркнул, что обвинение строится на показаниях десятков засекреченных свидетелей. Многие свидетели обвинения впоследствии отказались от своих показаний. Некоторые сами отбывают срок в колониях и говорили, что давали показания против фигурантов под пытками,говорится в публикации.

Следующее заседание назначено на 18 октября.

Супруга Гаджиева Дана Сакиева получала письма от мужа из СИЗО Грозного, но не знает, получал ли он письма поддержки. "Мы ему писали в новое место, в СИЗО Грозного, он получил и ответил. А были ли письма от незнакомых людей, не знаю точно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Супруга Тамбиева Лаура Курджиева сомневается, что Кемалу пишут посторонние люди. "Скорее нет, чем да", - сказала она.

Напомним, один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Перед рассмотрением апелляции Гаджиев, Ризванов и Тамбиев переведены из новочеркасского изолятора в грозненский, сообщила 30 сентября супруга Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Автор: Наим Сулейманов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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