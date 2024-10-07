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12:16, 7 октября 2024

Рассмотрение апелляции по делу Гаджиева отложено

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в связи с болезнью судьи перенес на 11 октября рассмотрение жалоб на приговоры Абдулмумину Гаджиеву, Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву.

Как писал "Кавказский узел", редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев в СИЗО Новочеркасска ожидал рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, которая была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась. Лишь 6 сентября адвокату сообщили, что заседание назначено на 7 октября в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе. Подсудимые будут по видеосвязи участвовать в заседании, рассказали адвокаты.

Рассмотрение апелляционных жалоб по делу Гаджиева перенесено "в связи с болезнью судьи и отсутствием состава суда", сообщил сегодня в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал" (включен в реестр иностранных агентов). "Заседание пройдёт 11 октября в 10.00 [мск] в Апелляционном военном суде", - говорится в публикации.

Эту информацию подтвердил сегодня блогер Расул Асад, следящий за процессом. "В связи с болезнью судьи и отсутствием состава суда апелляцию по делу Абдулмумина Гаджиева перенесли на 11 октября", - написал он в своем телеграм-канале "Спросите у Расула".

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Перед рассмотрением апелляциии Гаджиев, Ризванов и Тамбиев переведены из новочеркасского изолятора в грозненский, сообщила 30 сентября супруга Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Автор: "Кавказский узел"

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