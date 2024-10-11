Суд отклонил все ходатайства защиты Абдулмумина Гаджиева

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Апелляционный военный суд в Подмосковье на первом заседании по делу Абдулмимина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова отказал в удовлетворении ходатайств защиты. Супруге и детям Гаджиева перед заседанием удалось встретиться с ним в СИЗО Грозного.

Как писал "Кавказский узел", редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев в СИЗО Новочеркасска ожидал рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, которая была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась. Лишь 6 сентября адвокату сообщили, что заседание назначено на 7 октября в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе. Подсудимые будут по видеосвязи участвовать в заседании, рассказали адвокаты. 7 октября заседание было отложено из-за болезни судьи.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Сегодня начались слушания в Апелляционном военном суде в Подмосковье по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова.

"Стороны высказались, заявили разные ходатайства, суд послушал и все ходатайства отклонил", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

У всех подсудимых были защитники, добавил он. По словам адвоката, подзащитные вели себя серьезно и тактично. "Ходатайства защиты были о допуске общественного защитника, о снятии дела с рассмотрения и об исследовании некоторых доказательств",- сообщил также Шабанов.

Надолго ли затянется процесс, он затруднился сказать. Следующее заседание намечено на 16 октября

Супруге Абдулмумина Гаджиева Дане Сакиевой с четырьмя детьми 9 октября не без сложностей всё-таки удалось добиться свидания с мужем.

"Вчера вернулись из Грозного. Позавчера удалось добиться свидания. На 40 минут меня и детей пустили на короткое свидание. Каждый смог минут по 10 поговорить через телефон и увидеть сквозь стекло и решётку", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам супруги Гаджиева, непонятный регламент свиданий чуть было не лишил их возможности увидеться. "Мы несколько недель назад отправили просьбу о свидании в Апелляционный суд. Наконец, в этот понедельник разрешение на свидание пришло, с пометкой " до начала заседания" дать свидания. А заседание должно было начаться в понедельник. Но так как его перенесли, то нам повезло и свидание разрешили. Однако и тут возникли сложности. Сначала сказали, что Советский суд Махачкалы должен дать разрешение. Но это разъяснили, что дело давно уже в апелляционном суде. Потом работник СИЗО заявил,что "по таким статьям" свидания вообще не дают, а если дают, то только двоим разрешено зайти. Я расплакалась. Какая -то женщина (вероятно, тоже работник СИЗО) вмешалась. И нас со скрипом всех пустили на свидание. Но в конце сказали, что больше не приезжали ", - поведала о трудностях Сакиева.

Она сообщила, что в тот же день видела родителей и двух детей Абубакара Ризванова, которые приехали на свидание. "Им, наверное, удалось пройти. Хотя им тоже заявили, что больше двух не пускают", - отметила Сакиева.

Супруга Тамбиева Лаура Курджиева сообщила,что сама на свидание не может поехать. "Мама Кемала хотела поехать, но долго разбирались, куда писать запрос на свидание и не успели до суда", - сказала она.

Напомним, один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Перед рассмотрением апелляции Гаджиев, Ризванов и Тамбиев переведены из новочеркасского изолятора в грозненский, сообщила 30 сентября супруга Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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