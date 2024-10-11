RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:23, 11 октября 2024

Суд отклонил все ходатайства защиты Абдулмумина Гаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный военный суд в Подмосковье на первом заседании по делу Абдулмимина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова отказал в удовлетворении ходатайств защиты. Супруге и детям Гаджиева перед заседанием удалось встретиться с ним в СИЗО Грозного.

Как писал "Кавказский узел", редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев в СИЗО Новочеркасска ожидал рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, которая была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась. Лишь 6 сентября адвокату сообщили, что заседание назначено на 7 октября в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе. Подсудимые будут по видеосвязи участвовать в заседании, рассказали адвокаты. 7 октября заседание было отложено из-за болезни судьи.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Сегодня начались слушания в Апелляционном военном суде в Подмосковье по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. 

"Стороны высказались, заявили разные ходатайства, суд послушал и все ходатайства отклонил", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

У всех подсудимых были защитники, добавил он. По словам адвоката, подзащитные вели себя серьезно и тактично. "Ходатайства защиты были о допуске общественного защитника, о снятии дела с рассмотрения и об исследовании некоторых доказательств",- сообщил также Шабанов.

Надолго ли затянется процесс, он затруднился сказать. Следующее заседание намечено на 16 октября

Супруге Абдулмумина Гаджиева Дане Сакиевой с четырьмя детьми 9 октября не без сложностей всё-таки удалось добиться свидания с мужем.

"Вчера вернулись из Грозного. Позавчера удалось добиться свидания. На 40 минут меня и детей пустили на короткое свидание. Каждый смог минут по 10 поговорить через телефон и увидеть сквозь стекло и решётку", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам супруги Гаджиева, непонятный регламент свиданий чуть было не лишил их возможности увидеться. "Мы несколько недель назад отправили просьбу о свидании в Апелляционный суд. Наконец, в этот понедельник разрешение на свидание пришло, с пометкой " до начала заседания" дать свидания. А заседание должно было начаться в понедельник. Но так как его перенесли, то нам повезло и свидание разрешили. Однако и тут возникли сложности. Сначала сказали, что Советский суд Махачкалы должен дать разрешение. Но это разъяснили, что дело давно уже в апелляционном суде. Потом работник СИЗО заявил,что "по таким статьям" свидания вообще не дают, а если дают, то только двоим разрешено зайти. Я расплакалась. Какая -то женщина (вероятно, тоже работник СИЗО) вмешалась. И нас со скрипом всех пустили на свидание. Но в конце сказали, что больше не приезжали ", - поведала о трудностях Сакиева.

Она сообщила, что в тот же день видела родителей и двух детей Абубакара Ризванова, которые приехали на свидание. "Им, наверное, удалось пройти. Хотя им тоже заявили, что больше двух не пускают", - отметила Сакиева.

Супруга Тамбиева Лаура Курджиева сообщила,что сама на свидание не может поехать. "Мама Кемала хотела поехать, но долго разбирались, куда писать запрос на свидание и не успели до суда", - сказала она.

Напомним,  один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Перед рассмотрением апелляции Гаджиев, Ризванов и Тамбиев переведены из новочеркасского изолятора в грозненский, сообщила 30 сентября супруга Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:36, 11 октября 2024
Боец из Избербаша убит на Украине
11:11, 11 октября 2024
Источники сообщили о покушении на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии
08:55, 11 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты под Каменском-Шахтинским
06:41, 11 октября 2024
Два бойца с Кубани убиты в военной операции
02:46, 11 октября 2024
Залина Маршенкулова* внесена в список террористов
13:51, 10 октября 2024
Военный самолет разбился на границе Калмыкии и Волгоградской области
Все события дня
Новости
Обращение бюджетников в поддержку Сулеймана Керимова. Скриншот видео Телеграм канала от 11 октября 2024 г. https://t.me/forourSuleiman
11 октября 2024, 18:38
Канал в поддержку Сулеймана Керимова наполнился обращениями бюджетников
11 октября 2024, 17:54
Военный со Ставрополья убит на Украине
Видади Искендеров. Фото: https://musavat.com/news/vidadi-isgenderli-bicaqlanib-veziyyeti-agirdir-qenimet-zahid_1105913.html?d=1
11 октября 2024, 17:12
Полиция Франции предположила заказное убийство Видади Искендерова
Гегам Степанян на акции протеста в Ереване. 11 октября 2024 г. Фото: https://www.aysor.am/ru
11 октября 2024, 16:27
Активисты в Ереване потребовали освободить армянских пленных
Обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту. Скриншот видео из Телеграм канала пресс-службы судов Кубани
11 октября 2024, 15:33
Георгиевский суд начал рассмотрение дела о беспорядках в Махачкале
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:38, 11 октября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кто пытался и пытается "качнуть" C. Кавказ изнутри и снаружи? Кадыров, Ингушетия: причина и следствие
Фото
12:53, 10 октября 2024
BERG...man Tbilisi
49
Кадыров не сдаётся по Wildberries и грозит кровной местью Керимову и не только?
Фото
17:34, 9 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Преступление и наказание. Осужденный добивается перевода ближе к родным местам
Все блоги
Справочник
Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
10:38, 11 октября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кто пытался и пытается "качнуть" C. Кавказ изнутри и снаружи? Кадыров, Ингушетия: причина и следствие
Фото
12:53, 10 октября 2024
BERG...man Tbilisi
49
Кадыров не сдаётся по Wildberries и грозит кровной местью Керимову и не только?
Фото
17:34, 9 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Преступление и наказание. Осужденный добивается перевода ближе к родным местам
Фото
13:40, 8 октября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Американский Кадыров в формате BLM - за Трампа или Харрис? Риторический вопрос!
Фото
09:12, 8 октября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кадыров - защитник прав мигрантов и борец с беспорядочной инквизицией?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Обращение бюджетников в поддержку Сулеймана Керимова. Скриншот видео Телеграм канала от 11 октября 2024 г. https://t.me/forourSuleiman
11 октября 2024, 18:38
Канал в поддержку Сулеймана Керимова наполнился обращениями бюджетников

Сотрудник правоохранительных органов на месте покушения на Шерипа Аликхаджиева. 10 октября 2024 г. Фото: СК РФ
11 октября 2024, 11:11
Источники сообщили о покушении на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии

Мансур Жабраилов. Cкриншот видео "Чеченкая Республика Сегодня" www.chechnyatoday.com
10 октября 2024, 19:13
Мансур Жабраилов заподозрен в оскорблении чувств верующих

Кадр видео Миннаца Ингушетии о предупреждении недопустимости участия в несанкционированных акциях. Скриншот видео Телеграм-канала Миннаца Ингушетии от 10 октября 2024 года.
10 октября 2024, 16:12
Власти Ингушетии предостерегли жителей от участия в протестах на фоне заявлений Кадырова

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше