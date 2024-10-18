Ризванов указал апелляционному суду на множество нарушений в деле

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Абубакар Ризванов, осужденный вместе с дагестанским журналистом Абдулмумином Гаджиевым по делу о финансировании терроризма, выступил в апелляционном военном суде, подчеркнув множественные нарушения и нестыковки в деле и приговоре.

Как писал "Кавказский узел", редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев в СИЗО Новочеркасска ожидал рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, которая была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась. 7 октября заседание было отложено из-за болезни судьи. 11 октября апелляционный военный суд в Подмосковье на первом заседании по делу Абдулмимина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова отказал в удовлетворении ходатайств защиты. Супруге и детям Гаджиева перед заседанием удалось встретиться с ним в СИЗО Грозного. На заседании 16 октября адвокаты заявили о невиновности Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова и потребовали их полного оправдания.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Сегодняшнее заседание военного апелляционного суда в подмосковной Власихе началось с опозданием. "В СИЗО Грозного был занят канал связи и ждали, пока по другим делам закончат», сообщил адвокат Гаджиева Ашот Норвардян.

По его словам, выступал только Абубакар Ризванов, который так и и не завершил начатую на предыдущем заседании речь. "Он прошелся по всему приговору", - отметил Норвардян.

Ризванов просто разложил все нестыковки приговора по полочкам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник, близкий к защите. "Он выкопал и разложил на атомы и молекулы все нарушения", - сказал источник.

На первом заседании в апелляционном военном суде Ризманов заявлял, что его право на ознакомление с делом было нарушено, так как часть документов не открывалась Он также указал, что необоснованное этапирование в СИЗО Грозного лишило его возможности своевременно направить дополнения к апелляции, сообщил 11 октября Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Источник также прояснил ситуацию с неисправностью копий дела на электронных устройствах. "Там действительно не открылись некоторые файлы. Он подал жалобу. Но суд ответил, что эти файлы из следственного дела, с которыми он ознакомился после предварительного расследования. Но с другой стороны, он не мог же запоминать материалы дела и ему хотелось вновь их посмотреть. Но в итоге суд проигнорировал эти жалобы. В то же время, с томами судебного дела Ризванов ознакомился в полном объёме", - пояснил собеседник.

Что касается ходатайств Тамбиева и жалобы Ризванова, то они, по словам источника, имели в виду необоснованное этапирование.

"Суд ответил, что решение об этапировании примал ФСИН и они не при чём. А во ФСИН пока жалобу не подавали. Но в апелляции у всех все дополнения внесены", - указал собеседник.

Следующее заседание назначено на 14.00 мск 23 октября.

Напомним, один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Перед рассмотрением апелляции Гаджиев, Ризванов и Тамбиев переведены из новочеркасского изолятора в грозненский, сообщила 30 сентября супруга Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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