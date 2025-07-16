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11:44, 16 июля 2025

Отменен запрет на проезд по Транскаму

Транскавказская автомагистраль. Фото: https://cominf.org/node/1166534982

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Снят запрет на проезд всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, который был введен после камнепада.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд по Транскавказской магистрали был введен в 21.30 мск 15 июля в связи с камнепадом и невозможностью обеспечить безопасность движения автомобилей.

Запрет на проезд по Транскаму отменен, сообщило в 10.20 мск в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии. "Движение по Транскавказской автомагистрали разрешено для всех видов автотранспорта", - говорится в публикации.

Напомним, Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

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Автор: "Кавказский узел"

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