Отменен запрет на проезд по Транскаму

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Снят запрет на проезд всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, который был введен после камнепада.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд по Транскавказской магистрали был введен в 21.30 мск 15 июля в связи с камнепадом и невозможностью обеспечить безопасность движения автомобилей.

Запрет на проезд по Транскаму отменен, сообщило в 10.20 мск в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии. "Движение по Транскавказской автомагистрали разрешено для всех видов автотранспорта", - говорится в публикации.

Напомним, Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.