Введен запрет на проезд по Транскаму

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Для всех видов автотранспорта введет запрет на проезд по Транскавказской магистрали из-за камнепада.

Введен запрет движения всех автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях.

По данным МЧС Северной Осетии, запрет действует с 21.30 мск 15 июля до особого распоряжения. Он введен в связи с камнепадом и невозможностью обеспечить безопасность движения автомобилей. По данным на 03.50 запрет снят не был.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире умеренный дождь при температуре воздуха +30 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 17 июля ожидается переменная облачность, температура понизится до +20 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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