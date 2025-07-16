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Кавказский узел

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03:54, 16 июля 2025

Введен запрет на проезд по Транскаму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для всех видов автотранспорта введет запрет на проезд по Транскавказской магистрали из-за камнепада.

Введен запрет движения всех автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях.

По данным МЧС Северной Осетии, запрет действует с 21.30 мск 15 июля до особого распоряжения. Он введен в связи с камнепадом и невозможностью обеспечить безопасность движения автомобилей. По данным на 03.50 запрет снят не был.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Алагире умеренный дождь при температуре воздуха +30 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 17 июля ожидается переменная облачность, температура понизится до +20 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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02:53, 7 апреля 2025
Запрещен проезд по Транскавказской магистрали
Транскавказская автомагистраль. Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru
11:36, 26 февраля 2025
Сняты ограничения на проезд по Транскаму
Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org
12:40, 25 февраля 2025
Транскам закрыт для всех видов транспорта
Транскам. Фото: https://south-ossetia.info/transkam-alternativnye-varianty/
10:43, 18 февраля 2025
Военно-Грузинская дорога и Транскам закрыты
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