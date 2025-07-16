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17:35, 16 июля 2025

Полиция назвала мотивы нападения на Тимура Хизриева

Тимур Хизриев. Фото: страница Тимура Хизриева https://www.instagram.com/p/DJBtW-bNDrP/?img_index=1 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конфликт бойца ММА Тимура Хизриева с напавшими на его в Махачкале связан с несвоевременной выплатой спортсменом денег за автомобиль. Начато расследование уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Как писал "Кавказский узел", нападение на бойца ММА Тимура Хизриева произошло вечером 15 июля на улице Даниялова в Махачкале. Два человека подкараулили Хизриева во дворе дома и обстреляли, когда он вышел из автомобиля. Хизриев госпитализирован с пятью ранениями, он находится в стабильном состоянии. Опубликована видеозапись нападения.

По предварительной версии, конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших - его 30-летним знакомым, сообщила сегодня в своем Telegram-канале "Криминальная хроника" глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

"Речь о "покупке" автомобиля, которую было обещано оплатить, но позже. Ожидание выплаты денег либо возврата автомобиля оказалось, по мнению, владельца, слишком долгим, или безнадёжным. Ведь все предыдущие встречи и попытки договориться не привели к пониманию, и закончились, минувшим вечером, стрельбой из травматов", - сообщила она.

Эту же версию привел и Telegram-канал Mash, уточнив, что по данным источников боец взял около 30 млн рублей на покупку внедорожника и не смог отдать сумму вовремя.

По словам Гариевой, личности обоих нападавших установлены, ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Двое напавших на бойца ММА Тимура Хизриева задержаны, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на министра спорта Дагестана Сажида Сажидов.

Гариева опровергла эту информацию. "Как только подозреваемые (один или оба), будут задержаны, МВД по Республике Дагестан уведомит об этом на официальном сайте. Также информация будет и на данном канале", - сообщила она.

Тимур Хизриев - боец смешанного стиля, он выступал на турнирах серии PFL, Bellator и других, сообщает "Газета.Ru".

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Автор: "Кавказский узел"

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