×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:55, 16 июля 2025

Опубликовано видео нападения на Тимура Хизриева

Кадр видеозаписи нападения на Тимура Хизриева, опубликованной в телеграм-канале Mash Gor https://t.me/mash_gor/8353

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два человека обстреляли дагестанского бойца ММА Тимура Хизриева, когда он вышел из автомобиля во дворе дома, следует из опубликованной видеозаписи.

Как писал "Кавказский узел", нападение на бойца ММА Тимура Хизриева произошло вечером 15 июля на улице Даниялова в Махачкале. Два человека подкараулили Хизриева во дворе дома и обстреляли, когда он вышел из автомобиля. Хизриев госпитализирован с пятью ранениями, он находится в стабильном состоянии.

Видеозапись нападения на Хизриева, сделанную камерой уличного наблюдения в темное время суток, опубликовал сегодня телеграм-канал Mash Gor.

"Люди в масках дождались его во дворе и открыли огонь. Он попытался убежать, но не смог. Предварительно, всё из-за старого конфликта", - говорится в аннотации к ролику.

На кадрах видеролика видно, как Хизриев выходит из внедорожника, после чего к нему подбегает человек и стреляет в спортсмена. Во время завязавшейся потасовки оба падают на асфальт, в этот момент подбегает еще один человек и тоже стреляет в Тимура Хизриева. Тот поднимается и убегает, а один из нападавших снова дважды стреляет ему вслед.

Тимур Хизриев - боец смешанного стиля, он выступал на турнирах серии PFL, Bellator и других, сообщает "Газета.Ru".

На сайте МВД Дагестана, по состоянию на 06.50 мск, не опубликована информация об инциденте.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:56, 16 июля 2025
Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине
02:55, 16 июля 2025
Нападение на бойца ММА Хизриева произошло в Махачкале
23:57, 15 июля 2025
Уроженец Донецка осужден в Ростове-на-Дону по делу о подготовке теракта
07:50, 15 июля 2025
Минобороны отчиталось о семи сбитых на юге России беспилотниках
06:47, 15 июля 2025
Атака дронов отражена в Ростовской области
01:54, 15 июля 2025
Боец из Северной Осетии убит в Курской области
Все события дня
Новости
Тимур Хизриев. Скриншот публикации телеграм-канала Shot https://t.me/shot_shot/84139
02:55, 16 июля 2025
Нападение на бойца ММА Хизриева произошло в Махачкале
Ольга Петрова. Скриншот публикации в Telegram-канале "ОВД-Инфо"*.
19:57, 15 июля 2025
Правозащитники собрали помощь для беременной политзаключенной из Махачкалы
Специалисты отбирают пробы для лабораторных исследований. 15 июля 2025 г. Фото: https://t.me/mprdag2020/5295
17:53, 15 июля 2025
Сброс стоков в озеро Ак-Гель продолжается вопреки решению суда
Саид Муртазалиев. Кадр видео в Telegram-канале МОБИЛИЗАЦИЯ | Новости | Срочники t.me/mobilizationnews/22450
22:55, 14 июля 2025
Силовики принудили 18-летнего школьника из Дагестана отправиться на фронт
21:51, 14 июля 2025
Военный из Дагестана убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Все блоги
Справочник
Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
15 июля 2025, 22:54
Протестующие в Тбилиси и Зугдиди потребовали освободить политзаключенных

Cход недовольных мигрантами у ДК в Краснозаводске. 14 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/trofimovonline/30847
15 июля 2025, 16:58
Уроженцы Ингушетии и Чечни стали участниками конфликта с "Русской общиной" в Подмосковье

Лаура Авторханова. Скриншот видео https://t.me/marem_group/1202
15 июля 2025, 13:45
Авторханова заявила о пребывании в безопасном месте

Субхан Мамедов. Фото: соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
15 июля 2025, 10:50
Объявлен в розыск лишенный гражданства России азербайджанский блогер

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше