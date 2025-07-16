Опубликовано видео нападения на Тимура Хизриева

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Два человека обстреляли дагестанского бойца ММА Тимура Хизриева, когда он вышел из автомобиля во дворе дома, следует из опубликованной видеозаписи.

Как писал "Кавказский узел", нападение на бойца ММА Тимура Хизриева произошло вечером 15 июля на улице Даниялова в Махачкале. Два человека подкараулили Хизриева во дворе дома и обстреляли, когда он вышел из автомобиля. Хизриев госпитализирован с пятью ранениями, он находится в стабильном состоянии.

Видеозапись нападения на Хизриева, сделанную камерой уличного наблюдения в темное время суток, опубликовал сегодня телеграм-канал Mash Gor.

"Люди в масках дождались его во дворе и открыли огонь. Он попытался убежать, но не смог. Предварительно, всё из-за старого конфликта", - говорится в аннотации к ролику.

На кадрах видеролика видно, как Хизриев выходит из внедорожника, после чего к нему подбегает человек и стреляет в спортсмена. Во время завязавшейся потасовки оба падают на асфальт, в этот момент подбегает еще один человек и тоже стреляет в Тимура Хизриева. Тот поднимается и убегает, а один из нападавших снова дважды стреляет ему вслед.

Тимур Хизриев - боец смешанного стиля, он выступал на турнирах серии PFL, Bellator и других, сообщает "Газета.Ru".

На сайте МВД Дагестана, по состоянию на 06.50 мск, не опубликована информация об инциденте.