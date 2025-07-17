Военный из Чечни убит в зоне СВО

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Саламбек Саадулаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 242 бойца из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 4 июля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 241 бойца из Чечни.

Старший стрелок подразделения Росгвардии, ефрейтор Саламбек Саадулаев выполнял задачи в составе батальонной тактической группы специального моторизованного полка на особо опасном направлении в Херсонской области. Убит в бою в районе населенного пункта Терновые поды Херсонской области, сообщило 16 июля управление Росгвардии по Северному Кавказу в своем Telegram-канале.

Саламбек Саадулаев родился в селе Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР. Службу по контракту в войсках правопорядка он начал в апреле 2011 года в должности старшего стрелка в составе полка, дислоцированного в городе Грозный. Награждён орденом Мужества (посмертно) — Указом Президента Российской Федерации. Также указом Главы Чечни ему посмертно присвоено звание «Герой Чеченской Республики», проинформировало издание "Грозный информ".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 242 бойцов из Чечни (власти обнародовали имена 219 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.