×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:44, 17 июля 2025

Военный из Чечни убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Саламбек Саадулаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 242 бойца из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 4 июля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 241 бойца из Чечни.

Старший стрелок подразделения Росгвардии, ефрейтор Саламбек Саадулаев выполнял задачи в составе батальонной тактической группы специального моторизованного полка на особо опасном направлении в Херсонской области. Убит в бою в районе населенного пункта Терновые поды Херсонской области, сообщило 16 июля управление Росгвардии по Северному Кавказу в своем Telegram-канале. 

Саламбек Саадулаев родился в селе Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР. Службу по контракту в войсках правопорядка он начал в апреле 2011 года в должности старшего стрелка в составе полка, дислоцированного в городе Грозный. Награждён орденом Мужества (посмертно) — Указом Президента Российской Федерации. Также указом Главы Чечни ему посмертно присвоено звание «Герой Чеченской Республики», проинформировало издание  "Грозный информ".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 242 бойцов из Чечни (власти обнародовали имена 219 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Кабинет косметолога. Скриншот фото с сайта https://mebelsalona.ru/gallery/gid/96
22:31, 16 июля 2025
Владельцы салонов красоты проигнорировали призыв властей Чечни к регистрации
Ученики в медресе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:54, 16 июля 2025
Исламоведы назвали недопустимым насилие над учениками в медресе
Cход недовольных мигрантами у ДК в Краснозаводске. 14 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/trofimovonline/30847
16:58, 15 июля 2025
Уроженцы Ингушетии и Чечни стали участниками конфликта с "Русской общиной" в Подмосковье
Лаура Авторханова. Скриншот видео https://t.me/marem_group/1202
13:45, 15 июля 2025
Авторханова заявила о пребывании в безопасном месте
Шамиль Минкаилов. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/crime/173189/
12:47, 15 июля 2025
Частное медресе закрыто в Чечне из-за видео с избиением ученика
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Портрет Натальи Эстемировой у Соловецкого камня на Троицкой площади, установленный во время траурного пикета. Санкт-Петербург, 15 июля 2009 г. Фото Ирины Флиге, НИЦ "Мемориал" http://www.hro.org/ Убийство Натальи Эстемировой

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Джавид Рзаев. 16 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/readovkanews/98767
17 июля 2025, 07:52
Азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев лишен российского гражданства

Тимур Хизриев. Фото: страница Тимура Хизриева https://www.instagram.com/p/DJBtW-bNDrP/?img_index=1 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16 июля 2025, 17:35
Полиция назвала мотивы нападения на Тимура Хизриева

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.rbc.ru/politics/31/10/2023/653eb5399a7947b515dc49e2
16 июля 2025, 14:40
Семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили длительные сроки

Имран Алиев. Фото: https://www.meydan.tv/
16 июля 2025, 13:41
Азербайджанский журналист Имран Алиев отверг обвинения в налоговом долге

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше