Боец из Чечни убит в боевых действиях на Украине

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Турпал-Али Таштамиров убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 241 бойца из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 21 мая были официально признаны убитыми в военной операции не менее 240 бойцов из Чечни.

Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО.

В военной операции убит боец отряда «Бессмертный Сталинград» Турпал-Али Таштамиров из села Мекен-Юрт Надтеречного района Чечни, сообщил 2 июля в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

"Он родился и вырос в Чечне. После школы учился на юриста в Грозненском государственном колледже управления. С 2021 года нес срочную в Волгограде — в 255 гвардейском мотострелковом полку. С началом [...] спецоперации Турпал-Али добровольно пошел [участвовать в боевых действиях]", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 241 бойца из Чечни (власти обнародовали имена 218 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.