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20:54, 24 мая 2025

Боец из полка "Ахмат-Чечня" убит в военной операции

Джамбулат Усумов. Стоп-кадр видео из Instagram (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) ЧГТРК "Грозный" от 21.05.25, https://www.instagram.com/p/DJ6kqNhRnMa/c/18088523476624320/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Джамбулат Усумов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 240 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к мая власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 239 бойцов из Чечни.

Джамбулат Усумов, боец полка «Ахмат-Чечня», 21 апреля убит в боевых действиях при атаке дрона. Он родился в селе Гуни Веденского района. После окончания школы, получив профессию, работал учителем, затем посвятил себя службе в правоохранительных органах. В 2025 году он добровольно вступил в  полк "Ахмат-Чечня", сообщила 21 мая ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram*.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 240 бойцов из Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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