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15:48, 21 мая 2025

Росгвардеец из Чечни убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шамилхан Абдулхалаков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 239 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 18 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 238 бойцов из Чечни.

В военной операции убит санитарный инструктор патрульной роты, старший сержант Шамилхан Абдулхалаков, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Северо-Кавказский округ Росгвардии.

Абдулхалаков участвовал в военной операции с ее начала в составе тактической группы специального моторизованного полка, отмечается в публикации.

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С начала военной операции на Украине власти и силовики публично объявили убитыми не менее 3261 военного из СКФО и 3290 - из ЮФО.

Шамилхан Абдулхалаков родился в селе Татай-Хутор Ножай-Юртовского района, а службу по контракту в силовых структурах начал в феврале 2013 года в должности стрелка в специальном моторизованном полку, сообщает сегодня ИА "Чечня Сегодня".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 239 бойцов из Чечни . "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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