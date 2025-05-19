Более 6550 бойцов с юга России убиты в зоне СВО

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С начала военной операции на Украине власти и силовики публично объявили убитыми не менее 3261 военных из СКФО и 3290 из ЮФО.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая не менее 6500 военнослужащих из регионов юга России были официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине.

Статистика СВО: для юга России потери растут "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

По данным "Кавказского узла", к 16 мая представители властей и силовых ведомств публично назвали убитыми в военной операции по меньшей мере 6550 бойцов с юга России: 3261 из регионов СКФО и 3290 – из ЮФО.

Как и раньше, самое большое число убитых приходится на Дагестан – 1393. В Ставропольском крае насчитывается не менее 710 убитых на Украине, в Северной Осетии – 409. В Кабардино-Балкарии официально названы убитыми как минимум 264 бойца 1 , в Чечне – 238 2 . Также известно о 132 убитых из Ингушетии и 115 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО лидером по числу убитых военных (1189) остается Волгоградская область. В Краснодарском крае известно о как минимум 725 убитых бойцах, в Ростовской области их насчитывается 659, в Астраханской области – 508. Также власти обнародовали данные о 128 убитых из Калмыкии и 81 – из Адыгеи.

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

В январе добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

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