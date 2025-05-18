Боец из Чечни убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шамильхан Дашаев, боец спецназа "Ахмат", убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 238 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая власти официально признали убитыми на Украине как минимум 237 военнослужащих из Чечни.

Шамильхан Дашаев, боец с позывным "Шома", убит в военной операции на Украине. Ему было 26 лет, Дашаев служил в спецназе "Ахмат", сообщила сегодня в своем Telegram-канале ЧГТРК "Грозный", анонсировав выход 19 мая фильма об убитом бойце.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 238 бойцов из Чечни 1 . "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 2 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.