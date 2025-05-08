Боец из Чечни убит в военной операции

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Аслан Хамбулатов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 237 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая власти официально признали убитыми на Украине как минимум 236 военнослужащих из Чечни.

О том, что в военной операции на Украине убит чеченский боец, стало известно из отчета властей об установке парт Героя. Так, в средней школе №2 села Ножай-Юрт установили Парту Героя в честь участника СВО Аслана Хамбулатова, сообщил 7 мая сайт "Чечня сегодня".

Как следует из виде , опубликованного вечером 7 мая на странице Общественной приемной главы "Единой России" в Чеченской республике в "Одноклассниках" Хамбулатову было 39 лет, он убит 5 декабря 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 237 бойцов из Чечни 1 . "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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