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18:42, 8 мая 2025

Боец из Чечни убит в военной операции

Парта героя Аслану Хамбулатову. Стоп-кадр видео "Общественной приемной главы ЕР в Чечне" в соцсети "Одноклассники" от 07.05.25, https://ok.ru/erpomogaet95/topic/156437252292671

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Хамбулатов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 237 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая власти официально признали убитыми на Украине как минимум 236 военнослужащих  из Чечни. 

О том, что в военной операции на Украине убит чеченский боец, стало известно из отчета властей об установке парт Героя. Так, в средней школе №2 села Ножай-Юрт установили Парту Героя в честь участника СВО Аслана Хамбулатова, сообщил 7 мая сайт "Чечня сегодня".

Как следует из виде , опубликованного вечером 7 мая на странице Общественной приемной главы "Единой России" в Чеченской республике в "Одноклассниках" Хамбулатову было 39 лет, он убит 5 декабря 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 237 бойцов из Чечни . "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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