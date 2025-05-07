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23:57, 7 мая 2025

Сержант из Чечни убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алтаир Курбаналиев из Шелковского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 236 военных из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 5 мая власти официально признали убитыми на Украине как минимум 3227 военнослужащих из ЮФО и 3172 из СКФО, в том числе 235 из Чечни. 

Имя еще одного убитого на Украине военного из Чечни стало известно из отчета партии “Единая Россия” об открытии так называемой “парты героя” в Сары-Суйской школе. 

По словам исполнительного секретаря Шелковского отделения партии, сержант Алтаир Курбаналиев был убит в боевых действиях 24 января 2025 года. “У него остались жена и трое детей”, - приводит слова функционера “Единой России” Зелимхана Джамалдиева информагентство “Чечня Сегодня”.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 236 бойцов из Чечни . "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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