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Кавказский узел

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01:03, 5 мая 2025

Число убитых в военной операции бойцов с юга России превысило 6400

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 03.05.25, https://t.me/mod_russia/52073.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как минимум 3172 военнослужащих из СКФО и 3227 из ЮФО публично признаны официальными органами власти убитыми в боевых действиях на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 29 апреля число бойцов из ЮФО и СКФО, которых власти официально признали убитыми на Украине, достигло 6350. Лидерами по количеству убитых на юге России являются Волгоградская области и Дагестан. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к вечеру 4 мая общее число убитых в военной операции на Украине военных с юга России, чьи имена назвали официальные чиновники, достигло 6409. Из них на Южный федеральный округ приходится по меньшей мере 3237 бойцов, а на Северо-Кавказский федеральный округ - не менее 3172. 

Как и ранее, самое большое число убитых военных – в Дагестане, где власти официально признали смерть как минимум 1358 комбатантов. В Ставропольском крае насчитывается 698 убитых, в Северной Осетии – 400. В Кабардино-Балкарии  власти признали убитыми на Украине не менее 244 бойцов, в Чечне – 235. В Ингушетии и Карачаево-Черкесии убитыми официально признаны 129 и 108 военных соответственно. 

Среди регионов ЮФО по количеству убитых лидирует Волгоградская область – 1178. В Краснодарском крае насчитывается 722 убитых, в Ростовской области – 648, в Астраханской области – 483. В Калмыкии признаны убитыми на Украине 125 военных, в Адыгее – 81. 

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

В январе добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

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Автор: "Кавказский узел"

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