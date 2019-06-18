Активисты в Махачкале вышли на пикет в поддержку Гаджиева

18 июня 2019, 11:54

Защита попросила суд в Махачкале освободить редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма. Заседание проходит на фоне пикета сторонников задержанного журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики задержали редактора отдела издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма. Предоставленных следствием материалов пока недостаточно для ареста Гаджиева, решил 16 июня суд и перенес на сегодня заседание по избранию меры пресечения журналисту.

По подозрению в финансировании терроризма задержаны также Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. Задержание журналиста следователи объяснили наличием записей допроса Кемала Тамбиева, подтверждающих подозрения следствия. Гаджиев заявил, что Тамбиева впервые увидел после задержания, и тот перед ним "извинился и признался, что его пытали". Тамбиев в суде подтвердил, что на него оказывалось физическое давление. При этом на лице Тамбиева были видны кровоподтеки. Позже Кемал Тамбиев сообщил адвокату, что показания против журналиста "Черновика" дал под давлением, а протокол допроса подписал, не прочитав.

Сегодня около здания Советского райсуда перед заседанием "собралась толпа сторонников журналиста", сообщил в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. "Защита просит суд отказать в ходатайстве ФСБ и освободить Гаджиева, в том числе в силу непричастности к какому-либо преступлению", - написал он, пояснив, что интересы журналиста представляет адвокат "Агоры" Арсен Шабанов.

Перед зданием суда проходит пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, уточнил Telegram-канал "Спросите у Расула", опубликовав фото, на котором изображены около двух десятков человек, из которых по меньшей мере двое – в футболках с надписью "Я/мы Абдулмумин Гаджиев".

Прокурор предложил запретить съемку в зале суда, мотивировав просьбу тем, что прямую трансляцию прошлого заседания журналисты опубликовали в соцсетях и на сайтах. Адвокаты выступили против этого ходатайства, сообщил в 10.31 мск в своем Telegram-канале "Черновик".

Съемку в зале суда запретили, уточнило в 11.12 мск в своем Telegram-канале РИА "Дербент".

Кроме Гаджиева, Тамбиева и Ризванова, по делу о финансировании терроризма подозреваются еще восемь человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

Напомним, что задержание журналиста вызвало общественный резонанс. 15 июня одиночные пикеты в его поддержку проводили сотрудники "Черновика", журналисты других изданий, родные и друзья Гаджиева. Коллеги назвали Гаджиева представителем независимой прессы, а его задержание расценили как пример угрозы для активистов. 16 июня в Москве прошел митинг против преследования журналистов и активистов. Его участники также выступили в защиту Гаджиева. 17 июня дагестанские активисты, коллеги и близкие Абдулмумина Гаджиева записали видеообращение к Владимиру Путину, попросив президента проконтролировать расследование.