"Конгресс карачаевского народа" осудил действия силовиков в деле Тамбиева

19 июня 2019, 05:27

Общественная организация "Конгресс карачаевского народа" выступила в поддержку Кемала Тамбиева, арестованного в Дагестане по делу о финансировании терроризма. Активисты призвали провести объективное расследование без давления на обвиняемого.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев был задержан по подозрению в финансировании терроризма. 15 июня был доставлен в суд со следами физического насилия и рассказал на заседании, что был избит. 17 июня вице-спикер и четыре депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии обратились в Советский суд Махачкалы с просьбой не лишать свободы Тамбиева, назвав его задержание недоразумением. Однако 18 июня суд продлил ему, а также Абубакару Ризваному и Абдулмумину Гаджиеву срок содержания под стражей на два месяца.

14 июня силовики задержали журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Кроме него по делу о финансировании терроризма задержаны глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев). Всего по делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам.

Председатель «Конгресса карачаевского народа» Кады Халкечев и глава совета организации Ислам Кипкеев выступили 18 июня с заявлением в поддержку Кемала Тамбиева.

"Сам процесс задержания Кемала Тамбиева не может не вызывать возмущенного недоумения, в силу того, что был осуществлен штурм со взломом двери и силовым арестом", - говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте организации.

По данным авторов обращения, к Тамбиеву "применялась физическая сила", а защита обвиняемого попросила суд признать показания обвиняемого недействительными, так как они были даны под давлением. "Конгресс карачаевского народа" не высказывается относительно виновности или невиновности Тамбиева, но считает "категорически недопустимым" применение недозволенных методов при задержании, отмечается в заявлении.

"Такого рода действия ставят под сомнение предъявленное обвинение Кемалу Тамбиеву", - говорится в обращении.

По данным авторов обращения, знакомые Тамбиева характеризуют его как добропорядочного семьянина, трудолюбивого и законопослушного гражданина, "который внес немалую лепту в развитие и популяризацию молодежного бизнеса".

"Надеемся, что следственные мероприятия в отношении Кемала Тамбиева будут вестись объективно, не предвзято и в строгом соответствии с нормами законодательства РФ", - говорится в конце обращения.

Ситуация вокруг задержаний Абдулмумина Гаджиева и Кемала Тамбиева вызвала большой резонанс среди общественности Северного Кавказа, сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Общественной организации «Открытый Кавказ» Руслан Камбиев.

По его словам, действия некоторых сотрудников правоохранительных органов "переполнили чашу терпения обывателей": добиться справедливости в случае фальсификации дела практически невозможно, и граждане испытывают страх перед представителями властей.

Напомним также, что на сайте change.org 15 июня была опубликована петиция в защиту Кемала Тамбиева. По данным на 05.25 мск сегодня, 19 июня петиция набрала 3943 подписи.